Le jour où un candidat du "Schmilblic" a failli être lynché pour avoir triché

Le jeu télévisé diffusé par l'ORTF entre 1969 et 1970 est célèbre pour son nom, ses couacs et la parodie qu'en a fait Coluche. Il a aussi été le théâtre d'une scène surprenante en 1969 à Toulouse, ce que dévoile une archive vidéo remise en ligne par l'INA qui fait le tour des réseaux sociaux.

Les archives de la télévision d’antan révèlent des choses souvent drôles, parfois insoupçonnées ou, cela arrive, saisissantes. C’est le cas d’un extrait du Schmilblic, célèbre jeu télévisé proposé sur l’ORTF entre 1969 et 1970 et animé entre autres par Guy Lux. À ne pas confondre avec Le Schmilblick, cet objet imaginaire cré par l’humoriste Pierre Dac dans les années 50. Un objet qui ne servait à rien et qui donc, pouvait servir à tout car il est “rigoureusement intégral” disait-il.

Le principe du jeu télévisé de l’ORTF imaginé par Jacques Solness et Jacques Antoine, à qui on doit Les Jeux de 20 heures, L’Académie des neuf, Tournez manège, Une famille en or ou encore l’indétrônable Fort Boyard, est assez simple. Les candidats “défilaient” devant l’animateur (l’émission était réalisée en duplex depuis une ville en France et Paris où était l’animateur) pour poser une question permettant de révéler l’objet mystère à découvrir. Toute question appellant une réponse positive ajoutait 100 francs français dans une cagnotte et permettait au candidat de formuler une proposition d’objet. Si celle-ci était la bonne, il repartait avec l’enveloppe contenant les gains. Un principe qui a été perpétué pendant longtemps dans les divertissements à l’écran.

Outre les soucis techniques régulièrement rencontrés par l’émission et les difficultés pour certains participants à prononcer le mot “schmilblic”, le programme a parfois été confronté à des situations cocasses, voire limite. C’est ce que montre une archive de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel en France) mise enligne cette semaine.

On y voit un candidat venir poser sa question, obtenir un oui de Jacques Solness qui office à la présentation. Il est donc en droit de faire une proposition pour démasquer le Schmilblic. Mais très rapidement un malaise s’installe. Il s’avère que le candidat est passé deux fois pour poser une question, ce que le règlement n’autorise pas.

L’agitation s’empare du plateau et la grogne monte parmi les autres candidats qui avaient identifié l’objet mystère mais ont été privés de leur chance par le gagnant du jour. Ils envahissent l’écran, certains manifestement assez remontés. C'est la confusion et le ton monte. Il faut dire qu’il y avait 8 300 francs à remporter! Pour l'époque, c'est beaucoup. Certains ont même suggéré que la somme soit partagée entre les gens qui, à Toulouse, avaient découvert de quel objet il s’agissait.

Finalement, Jacques Solness a quelque peu haussé le ton répétant que le règlement est le règlement. Il a annulé la victoire de l'indélicat candidat. Comme quoi, la triche dans les jeux télévisés, ne date pas d’aujourd’hui.