“Danse avec les stars”: les téléspectateurs réclament le départ d’un candidat

Les semaines passent et l’étau se resserre dans « Danse avec les stars ». Ce vendredi soir, cinq couples ont tout donné sur le parquet afin d’accéder à la demi-finale de la semaine prochaine. Avec leur chacha et leur jive, Carla Lazzari et Pierre Mauduy ont réussi à rassembler le plus de points et ont donc directement été qualifiés pour la demi-finale.

Malheureusement, l’émission a dû se passer le temps d’une soiree d’un de ses danseurs phares, Christophe Licata, partenaire de Léa Eluì. « Je souhaitais vous informer que je ne pourrai accompagner ma @leaelui sur ce prime @dals_tf1. J'ai été malade pendant les entraînements mais je vous rassure rien de grave", écrit le danseur sur les réseaux sociaux avant d’annoncer que c’est Jordan Mouillerac qui accompagnera exceptionnellement l’influenceuse.

Un changement qui n’a visiblement pas porté chance à la jeune femme, éliminée en fin d’émission. Un départ qui a suscité de nombreuses réactions sur la toile. Selon les internautes, ce n’est pas Lea Elui qui aurait dû faire ses valises ce vendredi soir mais bien Thomas Da Costa, acteur de la série « Ici tout commence ». Malgré se progression au fur et à mesure des semaines, le jeune homme aurait un niveau bien inférieur aux autres candidats encore en lice. Et pourtant, l’habitué du face à face se fait toujours sauver par le public.

Ce qui lui permet de rester tout de même dans l’aventure, selon les internautes, c’est sa partenaire, Elsa Bois, et l’énorme influence du compagnon de cette dernière, le YouTubeur Michou, qui bénéficie d’une énorme communauté sur la plateforme et les réseaux sociaux.

« C’est triste ce que je vais dire mais les fans de Michou sont en train de niquer la carriere d’Elsa. La prod voudra peut être plus la faire danser par peur que son partenaire soit toujours sauvé sans aucun mérite… et c’est normal. C’est honteux la », « Thomas qui reste c’est la plus grosse arnaque de cette saison », « 5 fois que Thomas et Elsa sont sauvés par le public, ça devient vraiment fatiguant », « J’espère que le public va se réveiller et éliminer Thomas parce qu’une demi finale avec son niveau ce serait une honte absolue », peut on par exemple lire sur Twitter. Des propos auxquels le principal intéressé n’a pas encore répondu.

Vendredi prochain, ce sont donc Billy Crawford, Stéphane Legar, Carla Lazzari et Thomas Da Costa qui se disputeront une place en finale.