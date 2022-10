Florent Pagny donne de ses nouvelles

Samedi, sur France 2, Naguy animait un numéro de Taratata 100 % live dans le cadre de la lutte contre le cancer. Florent Pagny était attendu sur la scène de l'émission, lui qui lutte contre le crabe, mais il n'était finalement pas de la partie. De quoi s'inquiéter ? Le présentateur du programme avait pris le soin de couper court à toute rumeur en ce sens. Au quotidien La Provence, il avait expliqué que "tout va bien pour lui actuellement, mais il avait besoin d'être en pleine forme pour assurer deux heures de live". Et Naguy avait ajouté que le chanteur n'était pas non plus en France ce week-end.

Pour enfoncer le clou, Naguy a diffusé un message vidéo enregistré par le chanteur. On y entend Florent Pagny rassurer ses fans : "J'aurais bien aimé être avec vous pour une soirée comme celle-ci, pour soutenir et se mobiliser contre le cancer, surtout que je suis largement concerné maintenant. Justement, je suis tellement concerné que je suis dans cette phase de remise en forme." Et d'ajouter : "Normalement, si tout va bien, l'année prochaine on se retrouverait enfin tous ensemble pour chanter ensemble et pour chercher des dons, puisque ce sont les dons individuels qui permettent le développement et la recherche."

"Comme vous le voyez, je me sens de mieux en mieux, a fait savoir l'interprète de "Savoir aimer". C'est que les programmes (les thérapies, Ndlr.) marchent de mieux en mieux."

Florent Pagny a été traité pour un cancer du poumon inopérable. Il a subi 6 mois de chimiothérapie et de rayons X qui l’ont conduit à se mettre en mode guerrier pour affronter l’épreuve, avait-il expliqué.