"Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?": Nikos Aliagas interroge Tiana au sujet de son duo raté avec Léa

Troisième prime pour la "Star Academy". Et quel prime! Ce samedi soir, les candidats encore en lice ont eu l'occasion de chanter avec un orchestre philarmonique piloté par Matthieu Gonet en personne. L'ancien répétiteur phare de l'émission s'était rendu au château quelques jours auparavant pour faire partie du jury des évaluations de la semaine.

Tour à tour, les élèves se sont donc produits sur scène, avec les stars invitées, de Véronique Sanson à Keen'V en passant par Hyphen Hyphen, Zaz, Tom Grégory ou encore Gims. C'est d'ailleurs le membre de Sexion d'Assaut qui a ouvert le bal avec Enola et ensuite avec Tiana. Un moment "incroyable", confie le chanteur qui avoue être un "fan de la première heure de la"Star Academy"". "C'est amusant pour moi d'être ici, dit-il. Je suis de la "Star Ac'" à l'époque de Jenifer."

Certains candidats ont, de leur côté, eu l'occasion de chanter entre eux. C'est le cas de Léa et Tiana dont la nouvelle amitié a inspiré la production de la "Star Academy". Ensemble, les deux jeunes femmes ont interprété "Dans un autre monde" de Céline Dion. Malgré les répétitions, Tiana a toutefois oublié les premières paroles de la chanson. Un petit "couac" qui n'est pas passé inaperçu. "Qu'est ce qui s'est passé dans votre tête? Il y a eu un blocage?", lui demande Nikos Aliagas à la fin de la prestation. "C'est l'émotion je crois, le stress et tout. Ça fait trois jours que je la révise, je la connais par cœur, et là j'ai stressé", répond la benjamine de l'émission.

Quelques dizaines de minutes plus tard, c'était au tour de Carla de rencontrer un problème sur scène. Lors de son trio avec Keen'V et Chris, la jeune femme a été contrainte de chanter avec un micro qui ne fonctionnait pas... "On ne t'a pas entendue. Ca, c'est sûr", lui lance Yanis Marshall, le professeur de danse. "C'est pas grave. On a continué!", rétorque Carla en souriant à ses partenaires.

"Ils auraient pu mieux faire"

Lors de la soirée, les quatre nommés de la semaines, Cenzo, Julien, Ahcène et Stanislas ont, eux, présenté une chanson en solo. Des prestations qui n'ont pas vraiment convaincu Michael Goldman, le directeur de la "Star Academy". "Je pense qu'ils ont été inégaux, dit-il à Nikos Aliagas avant d'ajouter qu'ils "auraient pu mieux faire".

A la fin de l'émission, un premier candidat est sauvé par le public. Il s'agit de Julien, le moins bon candidat de la semaine selon le classement établi par les professeurs. C'est ensuite aux candidats de voter pour celui qu'ils veulent voir continuer l'aventure. Cenzo est le premier candidat à se faire éliminer. Ahcène et Stanislas sont, eux, à égalité. Anisha a eu la lourde tâche de les départager. En pleurs, la jeune femme a du mal à se décider. "Je ne sais pas. Je les aime beaucoup tous les deux", dit-elle avant de sauver Stanislas "pour sa progression". Cenzo et Ahcène sont donc éliminés de l'aventure.

"Je me sens complètement perdue sans lui"

Dans le bus qui les ramène au château, les mines sont déconfites. "Je me sens complètement perdue sans lui (Ahcène. NdlR)", lance Léa. Au château, je ne sais pas comment je vais tenir." Anisha s'installe, elle, seule dans le fond du bus, loin de ses camarades. "C'est trop difficile, confie la candidate à Karima Charni. "Ce ne sont pas des choses que j'ai l'habitude de faire." Rescapés de cette semaine, Julien et Stanislas sont enthousiastes à l'idée de revenir au château. "Je me sens à la fois très fier de moi et j'ai pas l'impression d'être légitime de ça. (...) Je ne réalise vraiment pas du tout. C'est génial!", dit Julien. "Je suis très heureux et à la fois partagé entre plein d'émotions, confie de son côté Stanislas. "J'ai de la tristesse pour Cenzo. On était un trio. C'est une cassure dans l'aventure. (...) Je vais donner plus pour montrer que j'ai ma place ici."