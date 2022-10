Robert Redford, l’ange blond, comme vous ne l'avez jamais vu dans ce portrait

S'il rêvait de devenir peintre, au point de s'installer à Paris à 18 ans pour étudier les Beaux-Arts, Robert Redford s'est finalement illustré au cinéma. Après être monté sur les planches à New York, où il a fait la connaissance de Jane Fonda, le talent de l'acteur est révélé au grand public en 1969 grâce à Butch Cassidy et Sundance Kid, les westerns de Paul Newman qui feront de lui le nouveau cow-boy du Far West. Celui que l'on surnomme désormais l'ange blond devient le fantasme de toute une génération. Il incarne le rêve américain, le mythe du surfeur californien et se hisse au rang de superstar planétaire. Mais, cette notoriété, Robert Redford veut la mettre au service d'une plus grande cause. "Je suis un acteur par métier, mais un militant par nature ", déclarera-t-il des années plus tard. Plus que du sort d'Hollywood, Redford s'intéresse au sort de la planète.

Acteur militant

S'il parvient à hypnotiser le public grâce à ses performances à l'écran, il convainc aussi les puissants de ce monde et devient un porte-parole très sérieux de la cause écologique. Cet amour de la nature et des grands espaces, c'est sa mère qui le lui a transmis. Bobby, comme il se fait appeler par ses proches, est animé par ce désir d'évasion et fasciné par l'Irlande, la terre natale de sa grand-mère. Sa première femme, Lola Van Wagenen, qu'il épouse en 1958, partage ses valeurs. Elle devient sa principale source d'inspiration et, c'est à ses côtés, qu'il décide de fonder le Festival de Sundance, qui offre un coup de projecteur aux cinéastes indépendants dont les longs-métrages défendent des messages lourds de sens. Car, c'est ainsi que Redford envisage le cinéma. Parmi les films qui auront le plus marqué sa carrière, il citera Jeremiah Johnson, le trappeur solitaire, ainsi que Les hommes du Président, dans lequel, aux côtés de Dustin Hoffman, il incarne, en 1976, les journalistes du Washington Post qui ont dénoncé l'affaire du Watergate. Tellement investi dans son personnage, il pourrait presque nous faire croire qu'il est lui-même à l'origine de la destitution de Nixon. Attiré par la politique, mais effrayé par la corruption qui règne dans ce monde, Redford décide de s'essayer à la réalisation. Il juge, qu'à travers son art, il sera plus efficace qu'un sénateur pour défendre la condition américaine et humaine, en général. Ce portrait, réalisé par Arte, raconte au fil d'archives, d'extraits de films, de témoignages et d'analyses de spécialistes, la carrière de l'acteur, toujours empreinte de ses convictions.

