Star Ac': la réaction virulente d'une prof à l'égard d'un élève fait bondir les internautes

Samedi soir avait lieu un nouveau prime de la Star Academy. S'ils étaient quatre garçons à être menacés, Julien (via le public) et Stanislas (via ses partenaires/élèves) ont été sauvés et peuvent poursuivre l'aventure. C'est Ahcène et Cenzo qui ont pris la porte.

Dimanche, un débriefing du prime a été proposé sur MyTF1 Max. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la diffusion a créé pas mal de remous du côté des téléspectateurs. La raison? Julien, qui était donc parmi les quatre candidats menacés la veille, s'est fait descendre par l'une de ses professeures.

Laure Balon, professeure d’expression scénique, est en effet revenue sur la prestation de l'élève et a eu quelques commentaires virulents. Exemples: "Tu n’écoutes jamais rien", "tu es à côté de la plaque", "tu es fainéant", "tu souris pour draguer le public"... Et quand Julien a déclaré qu'il avait failli s'évanouir durant le prime mais que le public l'avait aidé, la professeure a répondu sèchement: "Tu aurais dû t’évanouir, tu aurais fait quelque chose au moins".

Mais le comportement de la prof a largement été commenté sur les réseaux sociaux, de nombreux suiveurs de l'émission lui reprochant le ton employé. "Il faut des sanctions pour Laure, cet acharnement sur Julien est scandaleux", "Laure a perdu toute pédagogie et objectivité dès qu’elle est passée à Julien", "On est tous très choqués de cette séquence de Laure la sorcière à Julien mais on a tendance à oublier comment elle a abusé des jugements de valeur sur Anisha en la traitant de 'victime' une quinzaine de fois", peut-on notamment lire sur Twitter. Ambiance...

