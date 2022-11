Cyril Hanouna dézingue Nicolas Bedos : "Il n'oubliera pas de nous appeller pour demander de l'argent..."

L'émission de Léa Salamé "Quelle époque", dans la case historique du samedi soir tard (longtemps occupée par Laurent Ruquier) a au moins lemérite de susciter le débat. Et des polémiques. Qui rebondissent, par ricochet, de chaîne en chaîne du PAF.

Tout part du témoignage de Ragnar le Breton, connu sur les réseaux pour ses mandales énormes, qui a affirmé qu'en France, "certains médias jouent un rôle dévastateur dans les relations humaines et dans la société".

Le comédien a pris l'exemple de sa grand-mère qui vit en Bretagne et qui "n'a pas accès à certaines connaissances, à certaines choses qui peuvent se passer par exemple sur Paris". Il a généralisé en épinglant les chaînes d'info en continu : "Elle regarde BFMTV, elle devient raciste ! C'est une réalité. C'est vrai !"

Nicolas Bedos, présent sur le plateau a ironisé, avec la verve qu'on lui connaît : "Alors si elle va sur CNews, je ne te raconte pas !"

Dans son émission Touche pas à mon poste, le présentateur Cyril Hanouna a rediffusé cet extrait et il n'a pas manqué de rétorquer à Nicolas Bedos, défendant sa boutique (C8 et CNews sont des chaînes du groupe Canal) : "Bon, il y avait la vanne de Nicolas Bedos, qui n'oubliera pas d'appeler Canal+ pour demander de l'argent pour financer ses films... Qu'il n'oublie pas de m'appeler pour que je vienne le défendre. Après, c'est Nicolas, on l'aime bien comme ça avec ses petites vannes, mais qu'il la ferme un peu !"

Ambiance...