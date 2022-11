Affaire conclue: une acheteuse liégeoise ouvre sa propre boutique

Après avoir récolté 24 000 euros au profit de Viva for Life avec ses camarades d'Affaire conclue ce week-end à Bruxelles, Aurore Morisse ouvre sa propre boutique au 6 de la rue Saint-Adalbert à Liège. "C'est Stéphane Uhoda, famille de grands collectionneurs d'art, qui a acheté cette maison il n'y a pas longtemps, confie l'acheteuse belge de l'émission Affaire conclue (RTBF) qui a donc repris le bail. C'est une belle boutique dans une chouette rue où je connais déjà quelques commerçants. Le but est de redynamiser un peu le quartier." Et pour cause, Aurore Morisse travaillait à la base avec ses parents, à bureaux fermés. "Je n'avais plus de magasin, j'attendais la bonne opportunité et la voilà ! J'espère ouvrir avant les fêtes. Je vais avoir les clés ce week-end donc on va essayer de faire cela vite et bien. Mon anniversaire étant le 8 novembre, ça serait bien d'avoir déjà un petit quelque chose pour mes 32 ans (sourire) !"

Voici ce qu'on retrouvera dans la boutique d'Aurore Morisse. "Il y aura des tableaux du XVIIIe siècle mais aussi de l'art contemporain, du mobilier de designers comme Vitra, etc. Bref, tout ce qui va être décoré ou un produit d'investissements pour d'autres." Une idée différente de son concept d'appartements Airbnb. "Là, on peut y dormir et acheter de la marchandise. Mais, ici, c'est vraiment la boutique. Et vu qu'il s'agit d'une maison en entier, je vais y garder une sorte de pied à terre pour y faire un magasin appartement. Quand j'aurai des bons clients, on montera en haut pour finaliser l'achat autour d'un bon verre."

Bientôt dans "C’est du Belge" ou "On n’est pas des pigeons"

Son arrivée dans Affaire conclue depuis presque deux ans s'avère donc rentable pour ses affaires. "Quand on a des connaissances et une belle clientèle, on achète bien, assure celle dont la plus grande folie reste l'achat d'un cendrier serti d'or et de diamants - d'une valeur de 3 000 euros - acheté 5 000 et revendu à plus de 8 000. Il faut avant tout connaître son métier. J'achète et je revends. Même si parfois j'achète des choses pas vendable, mon ratio est finalement bon. Si ce n'est pas bon, je n'attends pas cinq ans avant de revendre."

Ses passages dans l'émission de Sophie Davant sont très remarqués par le service public qui la courtise sur d'autres émissions. "On m'a approchée pour faire On n'est pas des pigeons la saison prochaine. Et aussi C'est du Belge, conclut l'antiquaire. Pour moi, les deux sont bien. L'un est très chic et distingué, l'autre ouvre les yeux sur la consommation des gens et sur ce qu'on a dans nos poches. Moi qui ne regarde pas la télé, me voilà peut-être bientôt dans plusieurs émissions… comme quoi ça porte bonheur (sourire) !"