Mario, de la Star Ac’1, balance sur les coulisses de la nouvelle Star Academy : "À cause de nous, il n’y aura plus de visites au château"

La nouvelle Star Academy n'en finit pas de faire parler d'elle. Si Jenifer a chanté lors du premier prime, Mario Barravecchia, Patrice Maktav, Carine Haddadou et Jean-Pascal Lacoste ont, eux, rendu visite à la nouvelle promotion pour partager leur expérience et donner quelques petits conseils au château de Dammarie-lès-Lys. "J'ai eu plein de messages de ceux qui regardaient le live quand on y était, explique Mario Barravecchia, dans le live La Beam TV de David Barbet. Ils ont bipé tout ce qu'on disait ! On me l'a confirmé : il n'y aura plus de visite au château !" Une indiscrétion confirmée par l'agitateur Jean-Pascal Lacoste, qui avait prononcé quelques grossièretés et fait "une teub avec un concombre et des oranges" (de quoi être censuré par la production). "C'est fini les visites les week-ends. Il n'y a eu que nous ! Je le sais de sources à peu près fiables. Apparemment, il n'y a plus de visite des anciens parce qu'on aurait donné trop d'infos sur l'extérieur."

Mario Barravecchia, finaliste de la première saison avec Jenifer, a avoué que tout était de sa faute. "C'est moi qui ai dit à Carla et à une autre personne qu'ils étaient numéros 1 des streamings avec leur single. J'ai aussi dit qu'on avait parlé d'eux sur TPMP. D'ailleurs quand j'ai dit TPMP, ça a bipé. En même temps, la production ne nous a pas briefés. On était libres de faire ce qu'on voulait." L'occasion de remettre les pendules à l'heure sur l'histoire du portable donné à Carla. "C'est une connerie. J'ai juste fait des photos. Carla était comme une folle quand elle a vu mon compte Instagram, mais rien de plus ! Je ne lui ai pas du tout donné mon portable", a-t-il assuré à David Barbet. "Francesca a reçu un appel deux jours avant pour dire : 'On annule votre visite au château. Il y a eu trop problèmes, trop de fuites'."