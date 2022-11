Voici les finalistes de "Danse avec les stars"

"Quel bonheur d'être de retour à la maison!" En arrivant sur le plateau de "Danse avec les stars", Matt Pokora s'est replongé dans de beaux souvenirs. Gagnant de la première saison du programme, le chanteur a eu un rôle particulier lors de cette demi-finale. Pendant la semaine, il est allé à la rencontre de chaque couple encore en lice pour lui apprendre une figure qu'il a lui-même dû réaliser lors de sa participation aux côtés de Katrina Patchett.

Comme chaque semaine, Carla Lazzari brille sur le parquet. "C'était superbe", lance François Alu après la prestation de la jeune chanteuse sur "Crazy in Love" de Beyoncé . "Carta, tu es toujours aussi envoûtante". Mais bien que Chris Marques se soit "régalé", Carla Lazzari reçoit le conseil de cacher davantage son stress lors des prestations parce que ce dernier est encore trop présent.

La concurrence est redoutable. Malgré son lumbago, Billy Crawford réalise un paso doble exceptionnel. La preuve, Bilal se retrouve debout sur la table du jury. Avec trois "10" et un "9", le chanteur philippin et Fauve Hautot se retrouvent premiers du classement. De son côté, Stéphane Legar a plus de mal à convaincre le public sur "Je te promets" de Johnny Hallyday.

"Votre meilleure danse de la saison"

Cette demi-finale a surtout été marquée par la prestation de Thomas Da Costa et Elsa Bois sur "Dans le noir" de Slimane. Un contemporain que Chris Marques qualifie de "Meilleure dans de la saison" pour le couple. "J'ai pris mon pied en te regardant", continue-t-il. Malheureusement, l'acteur de "Ici tout commence" et sa partenaire ne rassemblent pas assez de points et se retrouve en bas du classement.

Et le candidat éliminé est...

Lors du deuxième tour, les jurés en attendent beaucoup plus des candidats. Carla Lazzari peut "mieux faire", indique Chris Marques. Tandis que Stéphane Legar était, selon le juré, un peu à côté du sujet. "Ce n'est pas exactement ce que je recherchais", dit-il.

Toujours en haut du classement, Billy Crawford échappe pour face-à-face et se qualifie directement pour la finale. Tout se joue donc entre Clara Lazzari, Thomas Da Costa et Stéphane Legar. Après avoir été sauvé à plusieurs reprises par le public lors des semaines précédentes, Thomas da Costa ne rassemble, cette fois-ci, pas la majorité des votes. C'est Clara Lazzari qui obtient son ticket pour participer à la dernière ligne droite. Bien que François Alu ait salué la belle prestation de Thomas Da Costa, les trois autres juges ont décidé de sauver Stéphane Legar, faisant de lui le troisième finaliste de "Danse avec les stars" saison 12. L'acteur de "Ici tout commence", dont les téléspectateurs réclament le départ depuis des semaines, est donc éliminé de la compétition.