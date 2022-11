Carla de la "Star Academy" dans une comédie musicale belge!

Ce samedi soir dans la "Star Academy", Carla et Paola, dont les destins étaient liés, se sont inclinées face à Léa et Tiana. "On est très triste parce qu'on s'est attaché à plein de personnes ici. (...) Comme disait Paola, ce n'est pas la fin, c'est le début", déclare Carla au micro de Nikos Aliagas alors que ses camarades étaient déjà dans le bus qui les ramenait au château de Dammarie-les-Lys.

La jeune femme, dont les aptitudes en danse ont marqué l'aventure, ne croit pas si bien dire. A peine est-elle sortie de la "Star Academy" qu'une autre aventure l'attend déjà et ce en Belgique. Carla Dona, de son vrai nom, fait, en effet, dans la comédie musicale belge "Mamma Mia!" qui posera ses valises les 20 et 21 janvier prochains sur la scène de Forest National à Bruxelles. Celle-ci interprète Sophie, jeune femme qui souhaite retrouver son vrai père afin que ce dernier assiste à son mariage sur une île grecque. Pour arriver à ses fins, elle va donc proposer aux trois anciens amants de sa mère, Donna, de la rejoindre sans que cette dernière ne soit au courant.

©Jonah Segers

©Jonah Segers

Sur scène, Carla donnera la réplique à plusieurs artistes mêlant danse, chant et théâtre. Parmi eux, Léovanie Raud, interprète de Donna mais également à Isabelle de Hertogh et Tania Garbarski, respectivement Rosie et Tanya, les meilleures amies de Donna avec qui cette dernière forme "Donna et les Dynamos".

©Jonah Segers

Infos et tickets sur mammamia-musical.be.