Surprises, couple éliminé, haut du classement, prestation sexy d'Enola: Ce qu'il s'est passé ce samedi soir dans la "Star Academy"

Un peu comme dans "Koh-Lanta", les destins des candidats étaient liés cette semaine dans la "Star Academy". En face-à-face, quatre élèves emblématiques de la saison. Carla et Paola forment le premier duo. Léa et Tiana, le second. Pendant la soirée, les jeunes femmes feront tout pour garder leur place dans l'aventure. Carla et Paola ont, dans un premier temps, interprété "Fever" de Dua Lipa et Angèle tout en exécutant une chorégraphie signée Yanis Marshall. Ensuite, ce fut au tour de Léa et Tiana de montrer l'étendue de leur talent. Les deux amies aux voix puissantes se sont, elles, attaquées à un classique de la chanson française: "Quand on a que l'amour" de Jacques Brel. Une prestation qui a beaucoup ému le corps professoral.

Slimane, le "grand frère" des Star Académiciens

Quelques minutes auparavant, Slimane ouvrait le prime aux côtés d'Anisha. Ensemble, l'ex-gagnant de "The Voice, la plus belle voix", et la candidate, glissée le temps d'une chanson dans la peau de Vitaa, ont interpréter "Avant toi", un magnifique duo salué par les professeurs. "Je t'ai trouvée remarquable", lance Adeline Toniutti, la professeure de chant. "Tu es sur le bon chemin." De son côté, Slimane a également été époustouflé par la prestation de sa partenaire. "C'est rare de chanter avec quelqu'un qui me donne envie de me dépasse", explique l'interprète de "La Recette" qui a proposé à Anisha de le rejoindre sur scène dans le cadre de sa tournée.

Tout au long de la soirée, Slimane, qui s'était rendu au château pendant la semaine pour prodiguer ses conseils, a suivi le show installé aux côtés des élèves. "J'étais fan de la 'Star Academy'", avoue le chanteur. "Je prenais mes cours devant la télé."

Un prime rempli de surprises

Plusieurs surprises ont rythmé ce quatrième prime. Lors des répétitions, Camille Lellouche, maman depuis quelques jours, est venue rejoindre Enola sur scène afin de lui proposer de partager "Ne me jugez pas" lors du prime, un titre que la candidate avait interprété avec beaucoup d'émotion lors d'une évaluation. En direct, la symbiose de leurs voix crée ce qu'on appelle un "moment suspendu".

Plus tard, c'est Garou qui a surpris Anisha en la rejoignant sur scène pour interpréter "Sous le vent", un titre que la candidate devait normalement chanter aux côtés de Julien. "J'ai perdu mes moyens", regrette toutefois la jeune femme à la fin de la prestation.

Alors qu'il interprétait "Je serai là", une chanson que Slimane a dédié à sa maman, Chris voit débarquer sa propre maman et sa soeur sur scène. Touché, le candidat a tout de même réussi à finir sa chanson... et à (encore) faire pleurer Yanis Marshall. "J'embrasse ma mère aussi. C'est tout...", lance le professeur de danse, ému.

Une dernière surprise attendait cette fois Julien, le trublion de la saison qui a, pour la première fois, échappé au banc des nommés. Son frère Mathieu, ancien candidate phare de "Nouvelle Star", s'est installé au piano pour partager avec lui "Imagine" de John Lennon.

"Je ne me vois pas encore comme une femme"

Candidate ayant le mieux dansé lors des évaluations, Enola a eu, à son tour, droit à un tableau dansé imaginé par Yanis Marshall. Pour la jeune femme, le défi est toutefois double. Comme Carla et Paola avant elle, Enola a dû danser et chanter en même temps mais elle a également dû se montrer "sensuelle". Une attitude qu'elle n'a pas l'habitude d'adopter sur scène. "Je ne vois pas encore comme une femme", confie-t-elle à Yanis Marshall lors des répétitions.

En direct, Enola interprète "Fever" de Peggy Lee aux côtés d'Elodie Frégé, gagnante de la troisième saison de la "Star Academy". Et, la magie opère. "Je trouve dingue avec le corps que tu as d'être complexée", lui fait remarquer Yanis Marshall.

Qui n'est pas rentré au château à la fin du prime?

En fin de soirée, et après une battle, opposant Léa et Tiana à Carla et Paola, sur "Ma philosophie" d'Amel Bent, le vote des téléspectateurs, seuls décideurs ce samedi soir, a départagé les deux binômes. C'est Léa et Tiana qui ont été choisies pour repartir avec leurs camarades au château de Dammarie-les-Lys. Carla et Paola ont donc été éliminée de l'aventure.