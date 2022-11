Accueil Medias Télévision Kody à propos de la Coupe du Monde 2022 : "Je vais célébrer les Diables, pas le Qatar" À quelques jours du Mondial, l’humoriste du "Grand Cactus" va endosser le costume de commentateur sportif dans la série "Match". Coup d'envoi le 16 novembre sur la RTBF. Avant ça, il incarnera Kylian Mbappé jeudi soir sur le plateau de Jérôme de Warzée. Pierre-Yves Paque Le football poursuit Kody en ce moment entre son rôle de commentateur sportif dans la série "Match", sa coprésentation d'"A nous la coupe!" avec Pablo Andres ou encore sa parodie de Kylian Mbappé dans le Grand Cactus. ©© Bernard Demoulin

Match est "un peu un Truwoman Show quelque part", confie Kody à propos de la série court format de cinq minutes par épisode (il y en a vingt-cinq au total) qui débarque à partir du 16 novembre sur la RTBF (après avoir été diffusé sur BeTV il y a un an). Dans Match, il incarne un commentateur sportif en duo avec Clément Manuel. "C’est l’histoire d’une fille jouée par Pauline Étienne, qui sort des études et se lance dans le milieu du travail, raconte le comédien du Grand Cactus qui poursuit sa carrière sur le petit et le grand écran. Elle est...