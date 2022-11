Clap de fin pour "Plus belle la vie": le dernier épisode de la série sera diffusé le 17 novembre sur Tipik

Le 5 mai dernier, France 3, qui diffuse le programme chez nos voisins, avait annoncé son souhait de retirer la série de sa grille de programmation, arguant que les attentes des téléspectateurs, pourtant toujours fidèles au poste, avaient évolué. Un choc pour les aficionados du programme qui devront faire leurs adieux aux protagonistes du feuilleton, qui avait débuté en 2004, ce jeudi 17 novembre à 20h05, sur Tipik.

Intitulé "Sept mariages et un enterrement", l’épisode final de "Plus belle la vie" – qui durera exceptionnellement 90 minutes – débutera dans la tristesse. Roland, l’ancre du Mistral, vient de mourir, laissant tout son entourage en deuil. Pour honorer sa mémoire et permettre au quartier de retrouver sa joie de vivre, Kilian, son fils, décide d’épouser Betty sur la place du Mistral. Son idée séduit et d’autres futurs mariés décident de se passer la bague au doigt ce jour-là afin de créer une fête inoubliable. Au total, plus de 7 unions seront célébrées ce 18 novembre. Barbara, qui est enceinte de son premier amour, tente de récupérer son ex en l’empêchant de convoler en justes noces avec une autre. Francesco, le fiancé d’Estelle, est placé en garde-à-vue… pile au moment où Djwada, son ex-petit ami refait surface. D’ex, il sera question aussi pour Luna, pourtant engagée à Bastien, lorsque Guillaume est admis à l’hôpital. Amnésique, il ne se souvient plus de rien si ce n’est qu’elle est l’amour de sa vie. Bref, les préparatifs de ces mariages marseillais ne seront pas de tout repos.

Et après…

Si des surprises sont à prévoir, Claire de La Rochefoucauld, productrice de "Plus belle la vie", a déclaré au micro de RMC qu’elle avait imaginé une "fin ouverte sur l’avenir", puisqu’il n’est, à ce jour, pas exclu que le feuilleton puisse renaître de ses cendres d’ici quelques années. "C’est une fin qui n’est pas une fin", a-t-elle confié. "Je ne spoilerai pas mais on a vraiment eu envie de faire ce cadeau à tous les téléspectateurs fidèles de’Plus belle la vie’." Léa François, qui joue le rôle de Barbara, a d’ailleurs affirmé qu’elle reprendrait volontiers son rôle si la série connaissait finalement une suite. "Je suis très attachée à mon personnage […]. Je me suis éclatée dans sa peau pendant 14 ans donc pourquoi pas ? L’avenir nous le dira."

Que ces derniers se rassurent, ils ne seront pas, pour autant, abandonnés au milieu d’une intrigue pleine de rebondissements et ces héros du quotidien qui les ont accompagnés durant de si nombreuses années "prendront de vraies directions".