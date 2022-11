Les Inconnus sont de retour: C$comment vont se passer leurs retrouvailles à l'écran?

Et si "Les Inconnus" se réveillaient dans un monde où ils sont réellement… inconnus ? Tel est le pitch de "Tous Inconnus", la fiction qui signe les retrouvailles très attendues du trio d’humoristes et qui sera diffusée ce lundi 14 novembre à 21h10 sur TF1.

"L’idée de départ nous a tout de suite convaincus", explique Didier Bourdon à la chaîne française. Lorsqu’il arrive dans les bureaux de TF1 avec ses acolytes de toujours, Pascal Légitimus et Bernard Campan, personne ne semble les reconnaître. "L’hôtesse d’accueil, Isabelle – un hasard ? -, ne comprend pas ce que nous faisons là", poursuit le comédien. "Nous lui parlons alors de nos sketchs les plus connus comme… ‘Isabelle a les yeux bleus’ et là, elle nous apprend que c’est effectivement un tube culte interprété par… McFly et Carlito ! Peu après, nous interpellons Nikos Aliagas qui, ne comprenant pas qui nous sommes, nous propose poliment de faire un petit selfie avant de filer à un enregistrement… Nous nous retrouvons dans une sorte de métavers, un monde parallèle où nous sommes de parfaits inconnus, mais où nos sketchs vivent et connaissent le succès, incarnés par d’autres personnalités. Évidemment, on commence à perdre pied et à devenir fous."

60 stars, 19 sketchs cultes

Au total, près de soixante humoristes, comédiens et chanteurs ont accepté de prendre part à ce projet fou et d’incarner les sketchs cultes du trio au travers de dix-neuf saynètes qui se succèdent. "Nous sommes le fil rouge de cette fiction qui est très troublante pour nous", ajoute Pascal Légitimus. "C’est plaisant et en même temps, nous nous sentons un peu dépossédés de ce que l’on a créé il y a plus de trente ans. En revanche, c’est très intéressant de voir nos fictions réinterprétées par des personnalités à contre-emploi. Certaines m’ont confié qu’elles avaient eu peur de se lancer. Ce n’est pas du one-man-show, c’est joué ‘à la manière de’et cela fonctionne parfaitement."

Parmi la pléiade de guests invités à participer à ce téléfilm, on retrouvera, entre autres, Mathieu Madénian, qui participera aux "Sous sous dans la popoche" ou encore Elie Semoun, Pascal Elbé et John Rachid dans "Maîtresses et Patients". Matt Pokora a également accepté de se prêter à l’exercice et jouera les commentateurs sportifs d’un soir dans une scène sur l’athlétisme aux côtés du footballeur Adil Rami et de l’humoriste Gérémy Crédeville. Medi Sadoun, Claudio Capéo et Christophe Willem sont, dans cet univers parallèle, à l’origine du succès du sketch "Auteuil/Neuilly/Passy" tandis que Caroline Anglade, Ahmed Sylla, Florent Peyre, et Baptiste Lecaplain parodient la série américaine des années 80, "Santa Barbara". "Lorsqu’Arnaud Ducret, François Berléand et Antoine Duléry reprennent ‘Les chasseurs’, confie Bernard Campan, c’est très impressionnant. Voir de si talentueux comédiens se réapproprier aussi parfaitement nos fictions est forcément émouvant". À la liste des invités, viennent s’ajouter les noms de Vincent Desagnat, Cartman, Gil Alma, Alex Ramirez, Thaïs Vauquières, Camille Combal, Eric Antoine, Tom Villa, Patrick Chesnais, Pierre Palmade, Charlotte Gabris, Helena Noguerra, Anne Depétrini, Laurie Perret, Issa Doumbia, Virginie Hocq, Bérangère Krief, Chantal Ladesou, Jean-Luc Lemoine,

Jarry, Frédéric Bouraly, Benabar, Maxime Gastueuil, Djimo, Redouane Bougheraba, Youssef Hajdi, Arthus, Elodie Fontan, Wahid Bouzidi Philippe Lacheau, Elodie Frégé, Manu Payet, JoeyStarr, Jonathan Lambert ou encore Soprano, Michel Boujenah et François-Xavier Demaison dans "Les sectes". Ces reproductions, à l’identique, des sketchs qui ont fait le succès des humoristes, ne sont qu’un maigre échantillon des 180 tableaux comiques imaginés par Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus qui, trente ans après leurs débuts, partagent toujours cette même connivence.

Pas de retour sur scène prévu

Et, si cette soirée riche en souvenirs risque d’émouvoir et de faire rire à gorge déployée les nostalgiques de l’époque, qu’ils ne s’attendent pas pour autant à retrouver prochainement le trio sur scène. "De nous trois, avoue Bernard Campan, je suis celui qui freine le plus les choses car je n’en ai pas spécialement envie, même si j’ai pris beaucoup de plaisir à faire ce fil rouge avec Didier et Pascal Je suis le premier à admirer ce qu’on a fait avec ‘Les Inconnus’, avec une certaine distance. Remonter sur scène aujourd’hui serait trop casse-gueule. Et puis, porter une perruque à 64 ans pour incarner un jeune de 20, cela pourrait paraître pathétique." Didier Bourdon confirme : "La scène, c’est crevant. Elle demande une énergie que l’on n’aurait pas aujourd’hui." Le groupe devrait, par contre, se retrouver prochainement au cinéma sous la direction de Riad Sattouf. "Nous sommes en attente du scénario, mais nous sommes confiants", confirment-ils à l’unisson.