Olivia Borlée présente "Les grandes impressions", une nouvelle émission sportive !

Nouveauté sur Pickx+ ! Lancée en 2021, l’option de la plateforme de télévision numérique de Proximus (disponible pour 4,99 € par mois) lance ce lundi 14 novembre, à 22h25, une nouvelle émission sportive intitulée "Les grandes impressions" avec, à l’animation, Olivia Borlée.

Chaque semaine, pendant plus de 40 minutes, notre championne olympique de relais 4x100 m (en 2008, à Pékin) recevra un sportif de renom dans le but de parler de sa carrière au départ d’un événement qui l’a particulièrement marqué.

Une première pour Olivia (36 ans) et toute son équipe. Un challenge aussi pour l’athlète devenue entrepreneuse dans la mode avec son propre label "Unrun" qu’elle a créé, en 2016, en compagnie de sa coéquipière Elodie Ouedraogo. Explications…

Olivia, comment est venue cette idée de présentation ?

"J’ai été contactée par Proximus il y a environ un an, suite à mes interventions comme consultante à la RTBF pendant les Jeux de Tokyo. J’ai été flattée qu’on pense à moi pour animer une telle émission sportive. J’ai d’emblée apprécié son concept grand public, mais aussi l’idée de partir à la découverte de sports moins médiatisés. Et le projet s’est concrétisé avec la diffusion de la première ce lundi, à 22h25, où j’assurerai le rôle de présentatrice."

Racontez-nous comment se déroulera votre émission…

"Il y aura deux invités, un sportif et un expert. Le programme a été enregistré. C’est ainsi que le premier sportif sera Jonas Gerckens, notre navigateur engagé à la Route du Rhum (NdlR : hélas contraint, ce samedi, à l’abandon). Il sera accompagné d’Alexandre Homez, journaliste et organisateur, bien connu dans le monde de la voile. Avec lui, nous évoquerons la carrière de Jonas au départ d’un moment historique de la discipline avec, bien sûr, des reportages."

Pouvez-vous nous dévoiler la suite du programme ?

"Une fois que nous sommes tombés d’accord sur le projet d’émission, nous avons réfléchi et les idées ont foisonné. Je pense que nous avons une trentaine de sujets, parmi lesquels nous avons décidé de travailler sur sept épisodes. Comme l’émission est hebdomadaire, ils nous mèneront jusqu’à la fin de cette année, moment d’un premier bilan. Mais j’espère évidemment qu’il y aura une saison 2 parce que j’ai envie d’aborder beaucoup de thèmes."

Quels sports aborderez-vous d’ici à la fin d’année ?

"Je peux vous annoncer qu’il y aura le skateboard et le MMA, par exemple, deux sports moins connus que je découvrirai moi-même. Il y aura des épisodes consacrés au tennis et aussi au football, Coupe du monde oblige, avec comme point de départ la fameuse demi-finale de 1986 entre l’Argentine et la Belgique. Le 19 décembre, nous avons également programmé un sujet qui me tient particulièrement à coeur sur le marathon. Le document initial retracera l’histoire de Kathrine Switzer, première femme à participer au marathon de Boston, en 1967. Avec mes invités, ce sera l’opportunité d’évoquer plus généralement la condition de la femme dans le sport."

Vu vos activités professionnelles, que vous conciliez avec votre vie de famille, le projet a dû réellement vous plaire…

"Oui ! J’ai toujours aimé relever des défis et celui-ci me plaît beaucoup. Sur le fond et sur la forme parce que je travaille avec une chouette équipe. J’avoue que la fin d’année sera très chargée, mais je l’assume, la famille étant toujours une priorité pour moi. Mais je me donnerai à fond pour que ce projet aboutisse et plaise au public. Franchement, j’y crois beaucoup !"

Premier rendez-vous avec "Les grandes impressions" de Jonas Gerckens, ce lundi 14 novembre, à 22h25, sur Pickx+ !