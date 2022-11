Cyril Hanouna porte à son tour plainte contre le député LFI Louis Boyard

La semaine dernière, Cyril Hanouna avait insulté à l'antenne le député LFI et ex-chroniqueur de "Touche pas à mon poste" Louis Boyard. Depuis, l'affaire ne cesse de faire du bruit et de rebondir.

Le député avait déposé une plainte à l'encontre de l'animateur de C8, qui a d'ailleurs réagi dans l'émission TPMP diffusée ce lundi, en affirmant: "Sur la séquence, je ne m'excuse pas du tout mais je regrette les propos injurieux".

Mais ce n'est pas tout: plus tard à l'antenne, Cyril Hanouna annoncera qu'il porte à son tour plainte contre Louis Boyard, qu'il va poursuivre pour "diffamation".

"Et sachez que nous aussi, on va prendre des mesures. Et on va attaquer pour ce qu'il a pu dire, diffamation, et toute la diffamation qu'il a eu à notre égard", a déclaré Cyril Hanouna.