"J’ai envie de faire de la peine à personne" : Au Cap-Vert, Catty ("L’Amour est dans le pré") met les choses au point avec Jean-Pierre

Maillots et crème solaire dans la valise, Catty et Jean-Pierre ont décollé pour le Cap-Vert dans "L’Amour est dans le pré". Ce dimanche soir, sur RTL-TVI, les téléspectateurs ont pu suivre l’agricultrice et son prétendant pendant leur séjour au soleil. De la découverte de leur somptueux hôtel aux achats dans les boutiques de souvenirs en passant par une traversée du désert.

Pendant ces petites vacances, Jean-Pierre semble toutefois plus à l’aise et épanoui que Catty. Plus fermée que d’habitude, l’agricultrice profite d’un moment seule autour de la piscine pour appeler sa fille Soraya et lui dire ce qu’elle a sur le cœur. "Là, Jean-Pierre est dans la piscine. Il boit un coup. Mais, tout à l’heure, je vais quand même lui dire que je n’éprouve pas de sentiments pour lui comme ça au moins il est fixé, dit-elle avant de continuer. Moi, je ne le sens pas trop. Il n’y a trop rien qui change depuis le début. Je me tâte encore mais je pense qu’il n’y aura rien qui se passera de plus que de l’amitié."

De retour dans leur chambre, Catty et Jean-Pierre retournent faire un petit plongeon dans leur piscine privée. Ce dernier ouvre une bouteille de champagne et en sert un verre à l’agricultrice. Il profite de cet instant pour lui demander ce qu’elle pense du séjour. "On s’est quand même rapproché un peu. On commence à se connaître un peu plus et tout. Qu’est-ce que tu en penses, toi ?", lui demande-t-il. Catty attrape la perche tendue par Jean-Pierre et préfère ne pas tourner autour du pot. "On passe de bons moments mais je pense que tomber amoureuse, non, lui dit-elle. J’ai envie de faire de la peine à personne et pas te laisser d’espoir. Ça ne sert à rien que je te dise 'oui, peut-être, dans un mois'. Non, quand je ne le sens pas, je ne le sens pas."

De son côté, Jean-Pierre se montre compréhensif mais ne cache pas son attirance pour Catty. "J’ai des sentiments pour toi parce que tu es une bonne personne, commence-t-il. Ça m’a fait plaisir que tu m’as choisi et encore plus pour passer le séjour ici. J’avoue. Bien sûr, on espère toujours plus."

Le fait d’avoir ouvert son cœur permet à Catty d’avoir "un poids en moins". En plaisantant, Jean-Pierre lui propose toutefois de lui passer un petit coup de fil si un jour elle change d’avis. Les choses mises au clair, les deux vacanciers profitent de la fin de leur séjour en bons copains.