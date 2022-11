"On ne vit qu’une fois !": Daniela Prepeliuc quitte la RTBF

Très présente sur les réseaux sociaux, Daniela Prepeliuc a l’habitude de partager son quotidien et ses humeurs avec ses followers. Ce lundi soir, celle qui fait la pluie et le beau temps sur la RTBF a toutefois une annonce spéciale à faire : "J’ai décidé de quitter la météo, Quel Temps et Contacts sur la RTBF pour me consacrer pleinement aux activités de ma société, crée il y a un peu plus d’un an", écrit-elle ajoutant qu’elle présentera son dernier bulletin météo le 30 novembre prochain.

Cette décision de mettre les voiles est mûrement réfléchie. "Cela fait des mois que j’avais envie de dégager du temps pour travailler sur d’autres formats et de nouveaux projets", explique la maman du petit Victor qui est indépendante et qui possède sa propre société de production. " J’ai encore tellement de choses à vous dire, à vous expliquer et à partager avec vous. Hâte de vous les faire découvrir prochainement !" Des projets qui, selon nos informations, se feront peut-être en collaboration avec la RTBF pour la thématique "service au public".

"Parce qu’on ne vit qu’une fois !", conclut la journaliste après avoir remercié tous ceux qui l’ont suivie à l’antenne. "Je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, physiquement ou derrière un écran (de TV ou de smartphone) me suivent depuis toutes ces années."

"Après trois années de présentation de la météo ainsi que des émissions Contacts et Quel Temps !, la collaboration actuelle entre Daniela Prepeliuc et la RTBF s’arrête. En effet, Daniela a décidé de privilégier ses activités entrepreneuriales. Elle assurera la présentation des bulletins météo jusque fin novembre et on la verra encore dans les prochains numéros de Contacts et Quel temps ! jusque fin décembre, peut-on lire sur le page Facebook de la RTBF. La RTBF remercie Daniela pour le travail accompli avec professionnalisme et talent durant ces trois années et restera très attentive aux projets futurs qu’elle pourrait soumettre à la direction concernant différentes thématiques."

De Bel RTL à la RTBF en passant par BFMTV

C’est sur Bel RTL, en 2009, que Daniela Prepeliuc a fait ses armes. Déjà à l’époque, la journaliste y présente la météo mais également l’info trafic. Cinq ans plus tard, c’est à la télévision, sur RTL-TVI, qu’elle annonce les prévisions météorologiques. Sur la même chaîne, elle présente également le magazine Docs de choc. En parallèle, elle officie également sur TV5 Monde.

En octobre 2016, la journaliste démarre son aventure parisienne en présentant les bulletins météo de BFM TV, chaîne française d’info en continu. Un an plus tard, elle y trouvera une place fixe et y travaillera jusqu’à la fin de l’année 2018.

En mars 2019, elle est recrutée par la RTBF, service public sur lequel travaille également son mari, Quentin Warlop, journaliste info. Elle y présente Contacts sur La Une avant de reprendre, à la rentrée suivante, la présentation de la météo à la place de Marie-Pierre Mouligneau.