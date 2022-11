"Daube", "massacre", "honte": Les sketches revisités des Inconnus n’ont pas fait l’unanimité

Le retour des Inconnus sur le petit écran, les fans l’attendaient depuis longtemps. Tous gardent en tête les sketches cultes du trio d’humoristes qui ressortent régulièrement lors de bêtisiers ou émissions thématiques et qui font toujours autant rire. De "Tournez ménages" à "Isabelle a les yeux bleus" en passant par "Télémagouilles" ou encore "Les chasseurs". Quand TF1 a annoncé le retour à la télévision de Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan, plusieurs générations de téléspectateurs n’ont donc pas caché leur enthousiasme.

Ce lundi soir, dans une soirée spéciale, les Inconnus ont bien fait leur come-back. Enfin, presque. Dans la fiction Tous inconnus, le trio d’humoristes est revenu… incognito. Dans la fiction, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus jouent leur propre rôle et découvrent qu’ils ont tout simplement été oubliés. Les "Inconnus"? Jamais entendu parler… S’ensuivent alors deux heures de leurs sketchs cultes, 19 sur 180 au total, joués par une ribambelle de stars. Parmi elles, Elie Semoun, Isabelle Nanty, Matt Pokora, Arnaud Ducret, Joey Star, Soprano ou encore Nikos Aliagas, Camille Combal et Adil Rami. Une soixantaine de personnalités ont volontiers répondu à l’invitation des célèbres humoristes.

Mais parfois mieux vaut s’en tenir aux versions originales. C’est en tout cas ce qui se dégage des réactions des internautes. "Un massacre. Un naufrage. Malaisant. Pas drôle. C’était certes prévisible mais TF1 aura réussi à détruire un monument de l’humour des années 90", "C’est la caca, c’est la cata, c’est la catastrophe !", "Cette émission sert à juste à montrer une chose : les Inconnus sont irremplaçables !", "Je crois que nous allons assister au plus grand désastre audiovisuel des trois dernières décennies… Et pourtant j’ai envie d’y croire", "Franchement j’aurais préféré que ce soit les vrais inconnus qui inventent de nouveaux sketchs ou autre parce que là ça fait version wish et c pas drôle", "Une belle grosse daube… désolé pour les comédiens et humoristes que j apprécie en dehors mais la c était juste nul. Pour faire les inconnus, il n' y a que les inconnus…" ou encore "svp arrêtez l’émission avant la fin c’est la honte" sont le genre de commentaires que l’on peut lire depuis la diffusion de l’émission. Pas très joli donc…

Franchement j'aurais préféré que ce soit les vrais inconnus qui inventent de nouveaux sketchs ou autre parce que là ça fait version wish et c pas drôle #lesinconnus — O'donocrew (@rollyjoger15) November 14, 2022

Cette émission sert à juste a montrer une chose : les Inconnus sont irremplaçables ! #TousInconnus — B💜S (@CoastersLovers) November 14, 2022

Un massacre. Un naufrage. Malaisant. Pas drôle.

C'était certes prévisible mais TF1 aura réussi à détruire un monument de l'humour des années 90.#TousInconnus #LesInconnus pic.twitter.com/MxwbO2kmm6 — Sebastien ® (@sebjan) November 14, 2022

Depuis, Pascal Légitimus a été le seul des Inconnus à avoir réagi aux commentaires. "Oui je sais nous sommes uniques et irremplaçables mais c’était un bel hommage courageux et généreux de la part de ces artistes", écrit-il dans sa story sur Instagram.

Les Inconnus battus par L’Amour est dans le pré

Ce lundi soir, malgré la déception générale, Tous Inconnus a quand même rassemblé 3,9 millions de téléspectateurs français. Une belle audience qui ne permet toutefois pas à la soirée spéciale de se hisser en haut du classement. A la première place, avec 4,2 millions de téléspectateurs, on retrouve la version française de L’Amour est dans le pré présentée par Karine Le Marchand sur M6.