Les élèves de la "Star Academy" peuvent-ils boire de l’alcool dans le château? La réponse de Julien et Stanislas

L’étau se resserre dans la "Star Academy". Cette semaine, cinq candidats sur six seront nommés à l’issue des évaluations. Celui qui aura réalisé la meilleure prestation sera lui directement qualifié pour la grande finale du 26 novembre prochain. La pression est donc à son comble au château de Dammarie-les-Lys.

Éliminés samedi dernier, Julien et Stanislas se frottent eux au jeu des interviews de l’après-"Star Academy". Ce lundi soir, les deux anciens candidats étaient d’ailleurs de passage dans "Quotidien" sur TMC. L’occasion pour Yann Barthès et sa bande de les cuisiner sur leur quotidien au château. D’emblée, ils se sont confiés sur ce qui avait été le plus difficile à vivre pendant l’aventure. "La fatigue jouait sur tout, la pression, le trac", explique Julien qui était souffrant la semaine dernière. "J’ai pris cher." Stanislas avoue également que la fatigue était l’une des choses les plus dures à gérer au château. "Le cerveau est toujours en surmenage. On travaille une chanson puis on doit aller en cours de danse puis de chant. C’est super mais du coup, on passe notre temps dans les moments de pause à réviser nos chansons parce qu’on sait qu’on a un prime. On a envie de bien faire. On sait qu’il y a les évaluations, du coup il y a du stress. On continue à travailler avec nos paroles jusqu’à minuit et demi, une heure", explique-t-il.

Heureusement, les candidats s’offrent également des moments plus légers pour occuper leur temps. "Vous avez bu un peu ?", demande alors Yann Barhès. "Pas forcément", répond d’emblée Julien. "On a eu droit à une coupe de champagne un soir", répond à son tour Stanislas avant d’ajouter qu’ils ont fait partie d’une "promo assez sage".

Pour conclure, Yann Barthès leur a demandé à Julien et Stanislas de lui dire celui ou celle pour qui ils voteraient s’ils étaient encore à la "Star Academy". Sans détour, Stanislas choisit Chris, son "binôme". "Pour moi, il n’y a pas de choix, c’est juste des univers différents. Ils sont tous géniaux. Je ne peux pas choisir, c’est impossible", déclare, de son côté, Julien avant de dire qu’il voterait peut-être également pour son binôme, à savoir Anisha.