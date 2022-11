Alex Vizorek: "Aller chez Hanouna? Tu donnes à manger à la bête"

L'humoriste belge de France Inter et "C à vous" donne son avis sur l'animateur de "Touche pas à mon poste" en pleine tourmente.

L’affaire Hanouna-Boyard ne cesse de prendre de l’ampleur. Lundi, le député de la France Insoumise, ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste, annonçait vouloir porter plainte contre l’animateur en raison des insultes dont il a fait l’objet en tant qu’invité le 10 novembre (“Espèce d’abruti”, “Tocard”, “Bouffon”, “T’es une merde”). Mardi, Baba a lancé la contre-attaque. Il a annoncé porter plainte pour diffamation contre Louis Boyard. Il a aussi déballé au grand jour combien le député gagnait lorsqu’il était chroniqueur dans TPMP et Balance ton poste. Il aurait touché 300 € par passage dans les émissions pour un total qui approche les 7000 €.

De passage à la DH, nous avons demandé à Alex Vizorek ce qu’il pense de tout ça. “Si Hanouna m’invitait dans TPMP aujourd’hui, je n’irais pas. Plus maintenant, confie l’humoriste. Jusqu’il y a 5 ou 6 ans, j’y serais allé. Je m’entends bien avec la première équipe : Christophe Carrière, Thierry Moreau qui est élégant et intelligent, Enora Malagré et Jean-Luc Lemoine. J’aurais pu militer pour qu’on le reçoive sur France Inter comme invité. J’aurais peut-être fait une erreur mais j’aurais dit oui. Aujourd’hui, tu donnes à manger à la bête. Moi, je ne reçois chez moi que des gens que j’aime bien. Lui, s’il m’invite… a priori il ne m’aime pas donc il n’y a pas d’intérêt d’aller créer plus de discordes dans un monde où il y en a déjà assez.”

Et d’ajouter : “Il me fait plutôt rire quand il ne parle pas de sujets de société ou quand il n’essaye pas d’influencer le débat public. Là, c’est un excellent animateur. Il me fait plutôt rire à l’improvisation, souvent avec cette technique de vanner ou casser les gens, mais c’est drôle !”