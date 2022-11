Renaud, affaibli et tremblant, crée la surprise aux "NRJ Music Awards"

Ils ne dérogent pas à la règle. Ce vendredi soir, les NRJ Music Awards 2022 démarraient sur le tapis rouge situé aux pieds du Palais des festivals de Cannes. Sur leur 31, Matt Pokora, Amir, Clara Luciani ou encore Slimane prennent la pose face aux photographes. Aux commandes de l’événement, Nikos Aliagas, souffrant, à laisser sa place à Camille Combal, animateur bankable de TF1 que l’on retrouve à la présentation de Danse avec les stars ou encore Mask Singer.

Nommée trois fois, Angèle ouvre le bal avec Amour, haine et danger, son nouveau tube. "Être là, c’est un truc de fou", déclare-t-elle après avoir performé sur la scène.

Le palmarès

Soprano, débarquant avec des cheveux rouges, et l’influenceur Just Riadh décernent le prix de la meilleure reprise et adaptation à Soolking. Après la prestation d’Orelsan sur La quête – enregistrée en amont puisque le chanteur était au moment même en tournée à Nantes -, Santa de Hypen Hypen et Amir remettent le prix de l’artiste masculin international de l’année à Ed Sheeran. Un huitième NRJ Music Award pour l’interprète de Shivers.

L’excentrique professeur de l’actuelle Star Academy, Yanis Marshall, a ensuite fait son arrivée sur scène pour faire son show – plus ou moins apprécié – et décerner le prix de l’artiste francophone de l’année à Angèle. “Les meufs, on est toujours en train de niquer le game et ça ne chante pas !”, lance la Belge qui n’est pas la seule de nos compatriotes à briller aux NMA. Plus tard, le Maestro a également participé à sa façon au show. Actuellement en tournée au Canada et aux États-Unis, Stromae a interprété la Solassitude, son nouveau titre, en duplex depuis Vancouver.

Dans le courant de la soirée, Orelsan a reçu son tout premier NRJ Music Award, celui de la tournée francophone de l’année mais également celui de l’artiste francophone de l’année face à Stromae ou encore Matt Pokora. Imagine Dragons obtient le prix du groupe international de l’année, Alonso celui du social hit de l’année, Lady Gaga celui de l’artiste féminine internationale de l’année, Lujipeka celui de la révélation francophone de l’année, Sofia Carson celui de la révélation internationale de l’année, Harry Styles celui du clip international de l’année et David Guetta celui du meilleur deejay de l’année.

De son côté, Jenifer a reçu un prix d’honneur pour ses 20 ans de carrière de la part de Matt Pokora. "Tu as toujours été sincère, sensible, tu es quelqu’un qui a tout fait avec le cœur et qui n’a jamais triché", lui dit l’interprète de Tombé qui a, lui, remporté l’Award de la chanson francophone de l’année. Avec 15 titres remportés depuis le début de sa carrière, le compagnon de Christina Milian est l’artiste le plus titré des NRJ Music Awards. "Au moins, je pourrai dire à mes enfants que je ne suis pas parti de la maison pour rien", déclare-t-il.

Le triomphe de Big Flo et Oli

Présents sur la Croisette, Big Flo et Oli sont, eux, les grands gagnants de cette édition avec trois prix décernés lors de la soirée avec celui du meilleur groupe audio francophone et ceux du clip de l’année et de la collaboration francophone pour Coup de vieux avec Julien Doré. "C’est ouf ce qu’il se passe. On est choqué", déclare Oli. "Il y avait du lourd en face. Ce prix-là, je ne m’y attendais pas trop", lance à son tour Big Flo.

"Ça me touche beaucoup"

Mais, ce qui a surtout marqué cette édition des NRJ Music Awards, c’est la présence exceptionnelle de Renaud sur scène. Accompagné de Louane, le chanteur français, lunettes de soleil sur le nez et très affaibli, a d’abord entendu la coach de The Voice Kids interpréter Mistral Gagnant à ses côtés avant de recevoir un prix d’honneur. "Je suis particulièrement émue de rendre hommage à l’un des plus grands messieurs de la chanson française", déclare Louane ajoutant que Renaud est un "modèle" pour elle. Des propos auxquels Renaud a répondu, tremblant : "Merci infiniment Louane, du fond du cœur. Ça me touche beaucoup", dit-il avant de se rappeler un prix qu’il avait reçu aux côtés d’Axelle Red, en 2003, pour Manhattan Kaboul.

Quelques heures avant l’ouverture des NRJ Music Awards, Renaud avait annoncé sur Instagram son grand retour sur scène après cinq ans d’absence. Sa tournée Dans mes cordes débutera le 24 janvier à Avignon et prendra fin aux Francofolies de La Rochelle le 15 juillet 2023.