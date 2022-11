Alain Chabat fait son late show : Le mot d’ordre ? S’amuser !

Monument du paysage humoristique français, Alain Chabat a plus d’une corde à son arc et il l’a prouvé à plusieurs reprises. Révélé dans "Les Nuls" sur Canal +, l’humoriste a, au fil des années, mené sa barque et accumulé les succès. Comédien du registre comique, il fait partie du prestigieux casting de La Cité de la Peur, qui...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous