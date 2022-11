"Star Academy": Voici les finalistes de la saison

Ce samedi soir, c’était l’avant-dernière soirée de la Star Academy sur TF1. De retour à l’antenne après s’être fait remplacer à la présentation des NRJ Music Awards, vendredi soir, Nikos Aliagas a accueilli les demi-finalistes sur le plateau à l’étoile. Alors que Louis a gagné son ticket pour la finale suite aux évaluations de la semaine, Enola, Anisha, Chris, Léa et Tiana étaient, eux, nommés et devaient, tout au long de la soirée, tenter de convaincre le public de voter pour eux.

Plusieurs artistes invités ont aidé les candidats en lice à se démarquer. De Vianney à Patrick Bruel en passant par Caméla Jordana ou encore Marc Lavoine. Parmi les moments marquants de la soirée, on retiendra la prestation de Claudio Capéo et Anisha sur le titre Riche. Charmé par la voix de la candidate, le chanteur lui a fait une belle proposition en direct. "Je suis très heureux d’être ici ce soir, d’avoir pu chanter avec Anisha. Je ne vais pas dire que c’est ma chouchoute mais un peu quand même. Je regarde énormément l’émission, ça me rappelle mon adolescence" a-t-il confié. "Et puis, je voulais juste proposer à Anisha, si tu le veux bien, de chanter sur mon album, on pourrait faire un duo ensemble !" Un deuxième projet de taille pour la jeune femme. Lors d’un prime précédent, Slimane l’a, en effet, invitée à le rejoindre sur scène lors de sa tournée.

"C’est la honte, allô"

De son côté, Léa a malheureusement dû faire face à un souci technique lors de son duo avec Marc Lavoine sur J’ai tout oublié. La candidate a été contrainte de se passer de la balançoire sur laquelle elle devait s’asseoir pour chanter car cette dernière était mal fixée. "C’est la honte, allô", a alors lancé alors Léa furieuse dans le micro. Mais la jeune femme assure toutefois la prestation. "Vous avez vu comment elle s’est adaptée ?", demande d’ailleurs Nikos Aliagas à Marc Lavoine à la fin de la chanson. Une question à laquelle l’interprète des Yeux Revolver a répondu en disant que Léa était tout simplement "fantastique".

Quatre candidats en finale

À la fin de la soirée, trois candidats sur cinq ont été sauvés par le public pour accéder à la grande finale de samedi prochain aux côtés de Louis, déjà qualifié. Il s’agit d’Anisha, d’Enola et de Léa. Chris et Tiana ont, eux, été éliminés de l’aventure.