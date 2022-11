Une nouvelle épidémie plonge les malades un sommeil profond

En primeur sur nos voisins français, La Une diffusera ce jeudi 24 novembre à 20h35 l’un des téléfilms policiers les plus attendus de cette fin d’année. Co-produit par la RTBF, Le village des endormis raconte l’histoire d’un quartier dont les habitants se retrouvent mystérieusement plongés dans un sommeil profond.

Cette enquête policière, à laquelle se mêlent des éléments fantastiques, est interprétée par Aurélien Wiik (Munch, Maison Close, …) et Lola Dewaere (Astrid et Raphaëlle). Lui est inspecteur de police. Alors que son mariage s’effondre, on lui confie une mission de taille : retrouver Lucas, un violent meurtrier qui a réussi à s’échapper lors de son transfert vers une autre prison. L’événement plonge toute la ville dans un climat anxiogène puisqu’un criminel est en liberté. Les choses s’aggravent car, quasiment simultanément, les habitants de la région se mettent mystérieusement à s’effondrer aux quatre coins de rue pour plonger dans un sommeil léthargique dont personne ne semble être capable de sortir.

Quasi surnaturel

Personne, sauf peut-être Élise, interprétée par Lola Dewaere, une neurologue, spécialiste du sommeil, directement venue de Paris pour apporter son aide aux gendarmes et aux médecins qui buttent face à ce phénomène qui leur semble quasi surnaturel. D’abord perplexe face à ses patients qui ne répondent plus, Élise finit par découvrir qu’il pourrait y avoir un lien entre ces mystérieux endormissements et les meurtres commis par Lucas, sur lesquels Martin enquête. Le capitaine de gendarmerie au bord du divorce va réquisitionner l’aide d’Élise avec laquelle il fera équipe pour élucider l’affaire. De révélations en révélations, Martin va se livrer à sa nouvelle acolyte sur ses propres blessures, celles-là mêmes qui l’ont conduit à quitter la brigade criminelle de Lyon, au risque de mettre son mariage en péril, pour sauver sa carrière, sa santé mentale et protéger son fils, sujet à des crises d’angoisse nocturnes. En parallèle à l’enquête, Élise va aussi accepter de traiter les insomnies du jeune garçon. Ce téléfilm, tourné entre mai et juin dernier dans la région lilloise et réalisé par Philippe Dajoux, sur un scénario de Mathieu Gleizes, Frédérique Fall, Alain Étévé risque de vous tenir éveillé toute la soirée… À l’inverse de ses protagonistes.