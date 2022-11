"Je n’ai pas ressenti ces papillons": Entre Alain et Valérie ("L’Amour est dans le pré"), c’est déjà fini

La quatorzième saison de L’Amour est dans le pré s’est terminée ce dimanche soir sur RTL-TVI. Comme au terme de chaque aventure, Sandrine Dans rassemble les agriculteurs de la saison. Ces derniers viennent parfois accompagnés, parfois seuls et font le point avec l’animatrice sur le déroulement de la saison et sur leur situation amoureuse actuelle.

C’est avec étonnement qu’Alain est arrivé sans Valérie. Ceux qui semblaient s’être trouvés grâce à l’émission ont finalement mis un terme à leur relation. Rempli de doutes, Alain a préféré être franc avec Valérie au terme de leur séjour à Lanzarote. "Dès que tu es venue à la ferme, c’était toi que je voulais découvrir. On a passé beaucoup de temps à la faire et ici 24 heures sur 24. Mais je ne ressens pas ces petits papillons que j’espérais. Je ne veux pas te laisser espérer non plus, tu es quelqu’un de super-sympathique, tu es souriante", dit-il avant d’ajouter : "C’est pas qu’il me faut plus de temps. […] Je vois que ça n’ira pas. On a tenté mais…"

Déçue, respecte toutefois le choix d’Alain. "Je te souhaite vraiment de trouver quelqu’un avec qui tu pourras vraiment partager ce que tu attends. Je te l’ai écrit et je te le redis, tu es une belle personne", lui dit-elle avant de laisser quelques larmes apparaître sur son visage. "C’est vrai que ça me touche parce que tu te dis 'il est bien, tu es tombée sur quelqu’un de correct'. Mais c’est rien, tu ne dois pas te tracasser."

Face à Sandrine Dans, Alain dit toutefois rester optimiste en ce qui concerne l’avenir. À la question "Tu es tout seul mais tu es heureux ou pas ?", l’agriculteur répond : "Oui, ça va, j’essaie". "Et à la suivante : "Es-tu prêt à revivre quelque chose ?", il répond : "Je le souhaite en tout cas".

Quels couples se sont formés lors de l’aventure ?

Lors de ce dernier épisode, chaque agriculteur a donné des nouvelles de sa situation amoureuse. Si Alain et Janick filent le parfait amour ("Je pense avoir trouvé mon âme sœur", confie d’ailleurs cette dernière à Sandrine Dans), les autres cœurs à prendre de la saison, de Bernard à Julien (qui a préféré arrêter l’aventure avant de partir en voyage avec l’une de ses prétendantes) en passant par Katty, François, Arnaud, Soraya (pour qui l’aventure s’est arrêtée au terme du speed dating) et Nordine, grand absent de la saison, n’ont pas trouvé chaussure à leur pied.

En fin d’émission, Sandrine Dans a invité les agriculteurs qui souhaiteraient participer à la prochaine saison de l’émission à s’inscrire via la page "L’Amour est dans le pré" de RTL Play.