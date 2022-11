Star Academy: Tiana révèle l’étonnante chose qui lui a le plus manqué durant son aventure

Suite à son élimination, la jeune femme s’est exprimée sur Instagram : "Je vais super bien. Je suis enfin rentrée chez moi. Ça fait du bien de retrouver sa famille, de pouvoir les embrasser", raconte Tiana, qui ajoute par ailleurs avoir réalisé un rêve en participant à la Star Academy.

Petite anecdote amusante, l’ex-candidate révèle ce qui lui avait le plus manqué durant son aventure : "J’ai pu manger mon McDo, je suis trop contente. C’est ce qui me manquait le plus je crois", a-t-elle plaisanté.

Enfin, Tiana a tenu à remercier toutes les personnes qui l’ont soutenue durant son parcours : "J’ai eu le temps de lire un peu vos messages et vous êtes des amours. Si je peux, je vous répondrai. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci du fond du cœur. Je vous aime", conclut-elle.