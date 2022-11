"Le Late avec Alain Chabat": Les téléspectateurs mitigés suite à la première de l’émission

Depuis des années, Alain Chabat avait l’idée d’avoir un jour son propre "late show" à l’américaine à l’image de David Letterman, Jimmy Fallon ou Stephen Colbert. C’est sur TF1 que l’humoriste a pu voir naître son projet. Ce lundi soir, l’ancien "Nul" a donné le coup d’envoi du "Late avec Alain Chabat", une émission diffusée tous les jours de la semaine après le match du Mondial, soit aux alentours de 23 heures.

Comme ses homologues américains, Alain Chabat a démarré son nouveau rendez-vous avec un monologue. Une mise en bouche qui lui a permis de mettre son public en poche dès les premières minutes. "J’ai toujours eu envie de faire un late show. J’ai failli, il y a quatre ans en 2018, mais ça tombait en pleine Coupe du monde en Russie donc être associé à ça, niveau image, c’était un peu touchy. Mais bon, là c’est au Qatar, donc tout va bien", lance-t-il avec humour.

Pendant la soirée, plusieurs people se sont succédés sur son fauteuil. L’humoriste a reçu Jean Dujardin pour une fausse interview ratée, a joué au "ni oui ni non" avec Vincent Dedienne et a mis au défi le réalisateur Jean-Pascal Zadi (qui a notamment reçu le César du Meilleur Espoir masculin pour Tout simplement noir en 2020) en lui demandant de lire des phrases le plus vite possible dans le cadre du jeu "Speed Diction". Alain Chabat en a profité pour taquiner Guillaume Canet sur son nouveau film Astérix et Obélix : L’empire du milieu : "Guillaume, en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour votre Astérix, dit-il avant d’ajouter : Même si c’est vrai que c’est chaud de passer après moi." Ce premier numéro a également été agrémenté de fausses pubs dont lui seul a le secret et qui ont, à l’époque des Nuls, fait sa réputation.

Une audience décevante

En France, Le Late avec Alain Chabat a rassemblé 1,07 million de curieux, soit 10,2 % de part de marché sur les 4 ans et plus. En Belgique, seuls 17.485 téléspectateurs ont suivi le lancement de l’émission, soit 3,92 % de part de marché. Des chiffres assez faibles. Dans une interview accordée à Puremédias avant la diffusion du late show, l’humoriste avait toutefois confié qu’Ara Aprikian, directeur des programmes de TF1, ne lui avait pas donné d’objectif d’audience. "Il m’a dit que l’audience n’était pas un sujet pour TF1. Il m’a dit de m’amuser et de faire l’émission qui me ferait plaisir", a-t-il expliqué.

Des retours mitigés

Ce lundi soir, nombreux sont les téléspectateurs à avoir accroché au nouveau rendez-vous d’Alain Chabat. "C’est fou comme je peux être fan de tout ce que touche Alain Chabat. Très bon délire ce LateShow", "C’est le meilleur Alain Chabat tout simplement", "Alain Chabat, quel génie !", "Je m’attendais à du grand Chabat, je n’ai pas été déçu comme d’hab. Des invités au top, des vannes qui claque, un ton fun et rock’n’roll. Un humour décalé juste ce qu’il faut, jamais vulgaire, ni méchant. J’ai vraiment adoré. Merci monsieur Alain Chabat", "Les late night show c’est truc tellement américain donc casse-gueule, mais s’il y a bien un mec qui peut rendre ça moins malaisant c’est le génie Alain Chabat", peut-on lire sur Twitter.

D’autres étaient toutefois moins convaincus. En attestent les commentaires suivants : "J’adore Chabat mais il y a un moment où il va falloir accepter que les late show à l’américaine, on ne sait pas faire. C’est pas grave, il y a d’autres choses où les ricains sont en dessous, mais pas les late show" ou encore "J’avais beaucoup d’espoir avant de regarder le #LateShow mais force est de constater que les vannes tombent à l’eau et que pour le moment c’est plus malaisant qu’autre chose… dommage pour Alain Chabat que j’aime bien…"