Natacha Lindinger quitte la série "Sam": voilà l’actrice connue qui va la remplacer

Il y a encore du changement dans Sam ! Cinq ans après avoir repris le rôle de la professeure de lettres, incarnée pendant la première saison par Mathilde Seigner, Natacha Lindinger quitte à son tour la série de TF1. Selon Puremédias, la comédienne aurait décidé de mettre les voiles pour se "consacrer à d’autres projets". "Il est temps pour moi de me renouveler un peu, de reprendre des risques et de me laisser le temps d’être disponible pour d’autres projets", a-t-elle expliqué au média français. "J’ai vraiment aimé jouer ce personnage de Sam qui m’a amenée à une liberté de jeu total, à un investissement permanent et au plaisir surtout, pendant cinq saisons. Même si Sam peut me manquer parfois, je ne regrette absolument pas mon choix d’arrêter. Il est nécessaire."

D’ici les prochains mois, Natacha Lindinger sera toutefois de retour sur le petit écran dans la mini-série @venir de Frank Bellocq.

"Je suis comblée !"

Pour la remplacer, TF1 mise sur Hélène de Fougerolles, actrice française bankable que les téléspectateurs ont pu voir dans Balthazar – série qu’elle a choisi de quitter au terme de la saison 3 -, Mention particulière ou encore La Forêt des disparus. "C’est une vraie joie pour moi de reprendre le rôle de Sam. Après avoir interprété la capitaine Hélène Bach dans Balthazar pendant trois ans, je rêvais d’un rôle récurrent avec lequel je pourrais exprimer, l’humour, la dérision, être politiquement incorrecte tout en ayant une vraie intensité. Cette série traite aussi des sujets de société et permet d’aborder des thèmes qui me tiennent à coeur : la maternité, la transmission, l’éducation, la place de la femme, le couple, la singularité, la transgression. Que rêver de plus ? Je suis comblée !, se réjouit Hélène de Fougerolles, interrogée par Puremédias.