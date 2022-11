Celle qui a remporté la saison 2 de The Voice of Italy est devenue serveuse, tout en se consacrant davantage à la chanson.

Sœur Cristina, la religieuse qui avait fait le buzz dans The Voice a complètement changé de look

Cristina Scuccia, plus connue sous le nom de Sœur Cristina avait fait le buzz en 2014 lors de l’émission de chanson bien connue The Voice of Italy. La jeune femme qui avait 26 ans à l’époque avait remporté l’édition du télécrochet cette année-là tout en faisant le buzz bien au-delà des frontières italiennes, grâce notamment à ses reprises de chansons mythiques comme No One d'Alicia Keys.

Si son timbre de voix unique a ravi les nombreux fans de The Voice à travers le monde, l’ancienne candidate s’était surtout distinguée par le fait qu’elle était bonne sœur et plus précisément rattachée à l’Ordre des ursulines de la Sainte-Famille. Si après l’émission, elle est redevenue “simple” religieuse, prononçant même ses vœux perpétuels en 2015, Sœur Cristina profitait de sa notoriété nouvelle pour participer notamment à la version italienne de "Danse avec les Stars". Mais ces derniers jours, alors qu’elle était un peu tombée dans l’oubli, elle a de nouveau fait parler d’elle : la chanteuse de 34 ans désormais a décidé de quitter les ordres

Elle l’a annoncé dans l’émission "Verissimo", diffusée sur la chaîne italienne Canale 5. Lors de l’enregistrement, Cristina Scuccia est apparue métamorphosée. La jeune femme a totalement changé de look avec de longs cheveux détachés et un percieng dans le nez. “J’ai choisi de suivre mon cœur sans penser à ce que les gens diraient de moi”, a-t-elle déclaré durant l’émission "Verissimo" pour expliquer son choix, “J’ai fait un saut dans la foi et j’étais inquiète de finir sous un pont, je le répétais toujours à mon psychologue. Je crois qu’il faut écouter son cœur avec courage. Le changement est un signe d’évolution, mais il fait toujours peur car il est plus facile de s’ancrer dans ses certitudes plutôt que de se remettre en question. Y a-t-il un bien ou un mal ?”

Si elle affirme ne pas avoir renoncé à la foi, Cristina Scuccia travaille aujourd’hui comme serveuse dans l’espoir de financer sa carrière dans la chanson.