Du neuf pour "Le Meilleur Pâtissier": l'émission change de jour de diffusion pour les téléspectateurs belges

Afin que les fans belges du concours de pâtisserie ne soient pas spoilés par leurs voisins français, RTL TVI diffusera la demi-finale et la finale du Meilleur Pâtissier le mercredi, soit le même jour, et aussi à la même heure, que sur M6. La semaine prochaine, les amoureux du programme présenté par Marie Portolano auront donc une double dose de gâteaux avec un premier épisode diffusé le lundi 28 novembre à 20h30, comme à l’accoutumée, puis une demi-finale haute en couleurs et en saveurs, le mercredi 30 novembre à 21h20. Pour cette demi-finale, les candidats encore en lice devront s’affronter autour de plaisirs régressifs et retomber en enfance. Un thème sur lequel Adelina, la candidate belge de cette saison, si elle est qualifiée lundi prochain, devra tenter de se démarquer pour accéder aux portes de la finale qui sera, quant à elle, diffusée le 7 décembre à 21h20. Les trois pâtissiers qui auront réussi à tirer leur épingle du jeu participeront à une soirée royale et grandiose. Et, qui dit soirée exceptionnelle, dit aussi invités exceptionnels. En plus du roi Cyril Lignac et de la reine Mercotte, les candidats amateurs devront aussi séduire le palais de l’éminent chef Pierre Hermé.

En couple vers la finale

Adelina, la Virtonnaise de 28 ans, espère évidemment accéder à l’épreuve aux côtés de Benjamin, le concurrent toulousain dont elle est tombée sous le charme. Les tourtereaux, que les tournages de l’émission ont réunis, vivent aujourd’hui ensemble dans la province du Luxembourg et ont décidé de créer leur propre entreprise, "Ben&Adé". Mordue de pâtisserie, Adelina, dont les réalisations esthétiques ont séduit le jury tout au long de la compétition, a décidé de quitter son job dans un magasin de vêtements pour se consacrer à sa passion aux côtés de son nouveau petit ami. Ils animent aujourd’hui des ateliers de pâtisserie et ont créé une sélection de produits qui, ils l’espèrent, pourront être mis en vente d’ici le mois de janvier. Le couple a également été contacté par un restaurant afin d’imaginer la carte des desserts de l’établissement. Loin des caméras, Adelina peut laisser libre cours à son imagination sans se laisser ronger par le stress puisque, comme elle l’a souvent déclaré à l’antenne, c’est la pression et le temps imparti pour réaliser les épreuves qui auront été les pires ennemis de cette perfectionniste au cours de l’aventure.