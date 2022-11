Qui gagnera la Star Académy 2022 ? Un professeur livre son pronostic

Dernière ligne droite pour les quatre finalistes de la Star Académie 2022. TF1 a diffusé la dernière quotidienne de la Star Academy 2022 ce vendredi 25 novembre 2022. Anisha, Louis, Enola et Léa, ont fait leurs adieux au château de Dammarie-les-Lys sous le regard de nombreux spectateurs. Pour l’occasion, les élèves ont pu profiter d’un cours de chant donné par Lara Fabian. Un grand dîner était ensuite prévu avec l’ensemble des professeurs au cours duquel des vidéos et des photos souvenirs ont été diffusées. De quoi terminer cette aventure en beauté.

Dans une interview consacrée à Sud Info, le professeur de danse Yanis Marshall confie son ressenti sur cette fin d’aventure. “On est un peu tous fatigués, on s’accroche. J’appréhende ce prime qui, à mon avis, va être super intense. J’ai une petite pression parce qu’il y a pas mal de tableaux, mais on va essayer de faire ça bien.” Étiqueté comme le professeur “dur et méchant”, Yanis Marshall a réussi à se faire une place dans le cœur de ses élèves. En développant une relation de confiance avec les candidats, le professeur de danse confie avoir été fort touché par certaines prestations. “J’ai aucun contrôle d’aucune émotion ! Je le savais, mais pas à ce point-là. Je suis officiellement comme une femme enceinte.”

À quelques heures du prime de la finale qui aura lieu ce soir sur TF1 à 22 heures, les sondages se multiplient. À la question de savoir ce qu’il attendait des finalistes, Yanis Marshall a déclaré “J’attends d’eux qu’ils se battent jusqu’au bout. Il faut qu’ils envoient comme ils n’ont jamais envoyé.” Interrogé également sur le verdict de la finale, il a répondu de façon très précise. “Ils sont très différents, les quatre. Anisha, c’est un talent assez brut. Elle est plus sensible, plus fragile. Elle est aussi un peu dans sa bulle ! Enola, elle sait ce qu’elle veut, elle est très pro. Léa, elle est dingue, complètement folle ! Elle me fait rire, elle oublie les caméras… genre, cinq minutes après avoir posé ses valises au château, elle a oublié qu’elle était filmée. (Rires.) Et Louis, il est charismatique de dingue. Ils ont vraiment chacun un truc différent. En fait, à partir de maintenant, c’est vraiment une question de goût.”

Après 9 ans d’absence, TF1 a misé sur une édition de la Star Académie beaucoup moins longue que les précédentes. Il y a six semaines, ils étaient 13 candidats. Aujourd’hui, ils ne sont désormais plus que 4. Les cours, les prestations en live et la compétition ont permis aux spectateurs d’avoir leurs favoris. Le nom grand gagnant sera révélé en direct dès 22h ce samedi 26 novembre lors d’un prime animé par Nikos Aliagas.

