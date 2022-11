Enola, Louis, Anisha ou Léa ? Le verdict est tombé, voici le grand gagnant de la “Star Academy” !

Une belle aventure prenait fin ce samedi soir sur TF1. Après six semaines de compétition, ils n’étaient plus que quatre à espérer décrocher la victoire de la Star Academy : Enola, Louis, Léa et Anisha.

La soirée s’est ouverte, comme à l’accoutumée, sur l’hymne de la saison. Une surprise attendait toutefois les téléspectateurs lors de cette finale. Pour la der des ders, les professeurs ont rejoint les élèves encore en lice sur scène pour interpréter Ne partez pas sans moi a cappella.

Parrain de cette saison, Robbie Williams a enfin fait une apparition sur le plateau de la Star Academy. Et ce avec une étonnante coupe mulet. Le style de la star britannique n’était toutefois pas la seule à attirer l’attention. Sur le banc des juges, Yanis Marshall a voulu rendre hommage à Madonna en se présentant avec les cheveux blonds et vêtu d’une veste comprenant de larges épaulettes et un haut composé de bonnets coniques.

La première partie de soirée est marquée par plusieurs prestations. L’hommage des quatre finalistes à Whitney Houston, le duo de Léa et Lara Fabian sur Je t’aime, le show en talons hauts de Louis sur Born this way de Lady Gaga, le duo d’Enola avec Nolwenn sur Cassé, premier single de l’ancienne gagnante de la Star Academy ou encore la prestation des quatre finalistes avec Michel Polnareff sur Lettre à France.

Avant de débuter la deuxième partie de l’émission, deux des quatre finalistes sont sauvés par le public pour accéder à la “super” finale. Il s’agit d’Enola et d’Anisha. Louis et Léa sont donc éliminés.

L’ultime face-à-face

La grande gagnante de la Star Academy est Anisha !!!! #StarAcademy pic.twitter.com/lFUu4lyARH — Réact Star academy (@staracreact) November 26, 2022

Enola chante Si j’étais un homme de Diane Tell. Une prestation qui fait pleurer Laure Balon. “Enola, elle m’a un peu cassée en morceaux”, déclare la professeure d’expression scénique. “Pour moi, tu es une artiste née”.

Anisha est la première à partager un duo avec Robbie Williams. Ensemble, ils interprètent Supreme, un des tubes du chanteur britannique. “C’est une lionne. Elle est timide mais quand elle se met à chanter, on dirait une lionne. Elle est incroyable”, lance la star qui a ensuite chanté Angels en duo avec Enola. À la fin de ce second duo, les professeurs sont émus.” Tu as gagné un fan mais tu le sais déjà”, lance Yanis Marshall à Enola.

Au tour d’Anisha de chanter en solo Hallelujah de Leonard Cohen. En guise de dernière prestation, les deux finalistes chantent ensemble The Winner takes it all, titre phare du groupe ABBA.

C'est la battle des deux finalistes ! #Enola et #Anisha mettent le feu au plateau !! 🔥 pic.twitter.com/fAjZ4VIQ8Q — Star Academy (@StarAcademyTF1) November 26, 2022

Anisha remporte la Star Academy 2022 face à Enola !

Il est minuit et trente minutes lorsque Robbie Williams annonce qu’Anisha remporte la Star Academy avec 57 % des suffrages contre 43 % pour Enola. “Pour moi, dans mon cœur, ils sont tous des gagnants”, lance la gagnante avant d’ajouter : “Cette aventure a changé ma vie et va changer ma vie.”

”C’est incroyable de faire partie de la naissance d’une star mais il y a encore beaucoup de stars sur ce plateau”, déclare Robbie Williams.

Grande gagnante, Anisha peut donc interpréter De là-haut, son premier single écrit par Camélia Jordana, et clôturer cette édition.