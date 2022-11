”Il ne mérite pas son rôle de parrain” : Les internautes regrettent le manque d’implication de Robbie Williams dans la “Star Academy”

Ce samedi soir, c’était la finale de la Star Academy sur TF1. Après six semaines de cours et de primes, le nom du grand gagnant de la saison a été dévoilé. Anisha a remporté l’aventure avec 57 % des votes contre 43 % pour Enola. Une soirée mémorable lors de laquelle plusieurs stars ont défilé sur le plateau de TF1. De Lara Fabian à Michel Polnareff en passant par Christophe Maé, Soprano ou encore Nolwenn Leroy.

Parrain de la saison, Robbie Williams, à qui l’on doit les tubes Feel, Supreme ou encore Angels, était également de la partie. Au cours de la soirée, la star britannique, dont la coupe mulet en a surpris plus d’un, a partagé des duos avec Anisha et avec Enola, les deux “super” finalistes de la Star Academy. Sa présence – la première depuis le début de la saison – a toutefois fait grincer des dents. Sur la Toile, nombreux sont les internautes à regretter le manque d’implication du chanteur en tant que parrain et son désintérêt pour les candidats. “La manière dont Robbie Williams n’en a rien à foutre de sa prestation ça me foudroie. Ça se voit il est venu pour le chèque lui hein”, “Robbie Williams n’a rien foutu de la saison et il vient nous montrer son cul”, “Bon on est d’accord que Robbie Williams c’est vraiment le parrain absent de la famille, celui qui connaît pas ta date d’anniversaire et se pointe sans cadeaux à Noël une année sur deux”, “Par contre le comportement de Robbie Williams tout le long du prime de la finale c’était franchement limite et malaisant, arrêtez de lui donner de la lumière il méritait même pas son rôle de parrain”, “Robbie williams c’est un peu le parrain que tes parents ont choisi par hasard, que t’as vu 2 fois quand t’étais gosse et qui a oublié que t’existais”, peut-on lire sur Twitter.

La manière dont Robbie Williams n’en a rien à foutre de sa prestation ça me foudroie. Ça se voit il est venu pour le chèque lui hein😭😭😭😭#staracademy2022 #StarAcademy pic.twitter.com/iPIWpePrgT — 𝐒𝐏𝐈𝐂𝐘 𝐓𝐕𝐒𝐇𝐎𝐖 (@spicy_tvshow) November 26, 2022

Robbie Williams n’a rien foutu de la saison et il vient nous montrer son cul 😩 #staracademy2022 — 🌸 يسرا 🌸. 🇰🇲 (@yousscheryy) November 26, 2022

Par contre le comportement de Robbie Williams tout le long du prime de la finale c’était franchement limite et malaisant, arrêtez de lui donner de la lumière il méritait même pas son rôle de parrain #StarAcademyTF1 #staracademy2022 — Em’s 💬 (@emilie_amiot) November 27, 2022

”Si Robbie Williams connaît le nom de tous les candidats de la Star Ac je me teins en jaune poussin demain matin”, écrit, de son côté, Francesca Antoniotti, ancienne candidate de la Star Academy.