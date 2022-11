Une première pour "Les 12 coups de midi": l’émission a failli être annulée. Voici ce qui s'est passé

Changement de dernière minute dans Les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann ce mardi midi sur TF1. En effet, suite à l’absence d’un des candidats du jour (“suite à un problème sanitaire” entend-on dire par la célèbre voix off de l’émission, Zette) sur le tournage, l’animateur a dû tirer au sort une spectatrice présente dans le public pour venir prendre part au jeu en remplaçant ainsi le candidat manquant qui devait affronter Stéphane et les autres participants de ce mardi 29 novembre. “C’est la première fois que ça arrive, c’est un truc de dingue”, explique Jean-Luc Reichmann, avant d’annoncer à… Lucie qu’elle allait prendre part derrière un pupitre. “Il nous manquait un candidat, c’est la première fois qu’on a un problème sanitaire. Ça fait partie de la vie, on est très très heureux”, a ainsi déclaré l’animateur du jeu de midi, avant que la jeune femme – originaire de Boulogne-sur-Mer – ne se présente, émue et étonnée de se retrouver dans cette position pour le moins unique. La partie a ensuite été lancée, comme d’habitude, après un coup de peigne, de maquillage et un raccord micro rapide, la jeune fille de 19 ans a accepté de jouer le jeu. Quant à Jean-Luc Reichmann, il a partagé la séquence sur les réseaux sociaux, où il a même précisé que “l’émission avait failli être annulée !”