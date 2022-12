Quand Nagui recadre en direct une candidate un peu trop entreprenante : “Tu vas te calmer”

Se prendre un râteau ce n’est jamais agréable et encore moins lorsque c’est devant des milliers de téléspectateurs. Fanny, une candidate de “N’oubliez pas les paroles”, vient d’en faire l’amère expérience. Ce 30 novembre, la Française est venue tenter sa chance pour battre sa rivale Caroline, la maestro. Elle a ainsi fait son apparition sur le plateau en chantant le titre “Call me maybe”.

A la fin de sa prestation, Nagui, le présentateur, a accueilli la candidate sur le ton de l’humour. “Mais qui ne vous a pas appelé Fanny dites-nous, ce n’est pas possible ? (ndlr : en référence aux paroles de la chanson) Je dis ça parce que vous êtes célibataire”, lui a-t-il lancé. Ce à quoi Fanny a répondu : “Je vous attendais”. Un moment de malaise s’est alors installé et le public s’est embrasé instantanément. Nagui lui a tenté de ramener la jeune candidate à la réalité. “Alors deux idées me traversent l’esprit, premièrement, elle a de très beaux yeux, deuxièmement, tu pourrais être ma fille, tu vas te calmer”, a répondu le présentateur. La candidate s’est alors excusée. “Voilà, on a bien calmé le jeu, ça, c’est fait”, a conclu Nagui.

Rappelons que le présentateur de France 2 partage sa vie avec sa compagne, l’actrice australo-britannique Mélanie Page, depuis plus de vingt ans.