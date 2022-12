Cyril Hanouna s’en prend aux médias qui critiquent son émission : “Si vous saviez comme je me tape des papiers des bobos, des enquêtes pourries”

Depuis plusieurs semaines, Cyril Hnaouna et son émission “Touche pas à mon poste” sont au coeur des polémiques. On peut notamment citer son altercation avec l’un de ses invités, Louis Boyard, ou son accrochage avec TF1 au sujet du bugdet alloué au Late Show d’Alain Chabat. Dès lors, l’animateur est souvent le sujet de nombreux articles dans la presse, ce qui semble être le cadet de ses soucis.

De fait, il a profité de “Touche pas à mon poste” pour faire passer un message aux journaux écrivant sur sa personne et son show. “Ce n’est pas parce qu’il y a trois papiers de bobos qui nous critiquent qu’il faut penser que les gens nous critiquent… Mais si vous saviez comme je me tape des papiers des bobos, des enquêtes pourries. Vraiment ça m’en touche une, sans faire bouger l’autre… Moi, ce qui compte, c’est ce qui se dit dans la rue, et il n’y a pas une personne dans la rue qui me dit des choses négatives. Ces médias font ça parce que ça fait vendre de faire des papiers sur nous, c’est tout ! Et si on peut sauver la presse avec des papiers sur nous, ça me fait limite plaisir… Si on peut sauver Libération, l’Obs et l’Express qui font des papiers sur nous, n’hésitez pas”, a déclaré Cyril Hanouna. Le message est passé.