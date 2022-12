Your Christmas or mine ? (Amazon Prime Video)

Ensemble depuis peu, James et Hailey, deux étudiants en art dramatique, sont contraints de se quitter pour Noël. Chacun prend le train pour retrouver sa propre famille loin de Londres. Mais alors que leurs trains respectifs s’apprêtent à démarrer, ils ont tous les deux la même idée : surprendre l’autre en le rejoignant afin de passer Noël à deux. Ce n’est qu’une fois arrivés à destination qu’ils se rendent compte de la situation particulière dans laquelle ils se sont mis. James se trouve seul dans la famille très festive de Hailey et cette dernière est confrontée à la froideur du père de James. Une expérience qui va permettre aux deux amoureux d’en apprendre plus l’un sur l’autre.

Une histoire d’échange de vies qui fonctionne bien sur la durée et qui démontre à nouveau à quel point il est important de passer Noël entouré des gens que l’on aime.

Noël tombe à pic (Netflix)

Fille d’un richissime directeur d’un groupe hôtelier, Sierra Belmont vit depuis toujours dans le luxe et le confort, ce qui la déconnecte totalement de la réalité. Un jour, alors que son fiancé la demande en mariage sur une piste de ski, la jeune femme tombe de la montagne et est retrouvée inconsciente par Jake Russel. En se réveillant, Sierra a perdu la mémoire. Son sauveteur la recueille donc chez lui, dans un chalet qui n’a rien à voir avec les demeures hors de prix dans lesquelles elle a l’habitude de vivre.

Très prévisible et assez caricatural, ce film de Noël se démarque surtout par la présence de Lindsay Lohan dans le rôle principal, celui de Sierra Belmont. Un retour léger pour l’actrice qui a, ces dernières années, davantage fait la une des médias pour ses déboires que pour la qualité de ses films.

Christmas with you (Netflix)

Star de la pop, Angelina est la chanteuse à qui toutes les jeunes filles voudraient ressembler. En perte de vitesse et en manque d’inspiration, l’artiste se met dans la tête d’aller à la rencontre d’une jeune fan, Cristina, à plusieurs kilomètres de New York. Accueillie par sa famille suite à une tempête de neige, elle fait la connaissance de Miguel, le père de Cristina. Une rencontre qui va lui donner l’inspiration pour relancer sa carrière et qui va lui refaire croire au grand amour.

Romance bateau et personnages qui manquent cruellement de profondeur, ce film pourrait très bien trouver sa place dans le catalogue des téléfilms de Noël de l’après-midi sur la télévision linéaire. On note toutefois la présence de Freddie Prinze Jr., l’un des acteurs phares de Souviens-toi… l’été dernier, dans l’un des rôles principaux.

Noël grâce à elle (Netflix)

Alors qu’il avait prévu de la présenter à ses parents, Carlinhos apprend que sa compagne le trompe. Il invite alors Graça, une parfaite inconnue, à venir passer le réveillon de Noël en compagnie de sa famille et la présente comme sa petite amie. La folie de cette dernière ne colle toutefois pas très bien avec le côté très traditionnel des proches de Carlinhos.

Pétillante, cette comédie brésilienne séduit par son côté déjanté. Son pitch est toutefois du vu et revu dans le domaine des films de Noël.

Spirited, l’esprit de Noël (Apple TV +)

Chaque réveillon de Noël, le fantôme de Noël choisit une âme sombre et la sauve grâce à l’aide de trois esprits. Si la méthode fonctionne à merveille chaque année, sa rencontre avec Clint Briggs va tout faire basculer. Les rôles s’inversent et c’est le fantôme de Noël lui-même qui se retrouve face à son passé, son présent et son futur.

La comédie du moment sur le thème de Noël, avec de beaux tableaux chorégraphiés et de bonnes idées, dans l’univers de Will Ferrell et Ryan Reynolds. Un bon moment qui fait écho, à sa manière, au conte de Dickens.