La bande du “Grand Cactus” enfermée dans une Yourte pour Noël

Six membres de l’équipe du Grand Cactus (Jérôme de Warzée, Livia Dushkoff, Martin Charlier, Kody, David Jeanmotte et Tamara Payne) ont accepté le défi lancé par l’animateur de l’émission, Adrien Devyver : tout quitter, pendant 5 jours et 4 nuits, pour vivre une aventure humaine exceptionnelle, loin de leur zone de confort. Ils n’ont aucune idée de ce qui les attend durant cette immersion hors du commun, pas même le lieu de leur destination, et ce jusqu’au jour J. Objectif ? Vivre différemment et en respect avec la nature. Les comédiens du Grand Cactus devront “adopter les réflexes durables imposés par la Yourte, et remporter des défis, sous peine de perdre des ressources : l’eau, le gaz, la lumière ou l’accès aux prises électrique, et ce jusqu’à la fin de leur aventure ! ”

Au final, la totalité des gains remportés lors des épreuves sera reversée à une association active dans le développement durable. Une émission à découvrir les 29/12 et 5/1 sur Tipik.