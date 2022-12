Star Academy: Anisha rétablit la vérité sur sa situation et son visa étudiant

”Bien sûr qu’on est rémunérés”: trois élèves de la Star Academy dévoilent leur salaire

”Je n’ai pas parlé d’expulsion”, a-t-elle expliqué dans une interview à Midi Madagascar. “Je parlais du fait que je suis arrivée en France en tant qu’étudiante et que quand on est étudiant, on renouvelle chaque année son visa”, poursuit-elle. “Mais vu que c’est ma dernière année d’études, mon statut peut changer en contrat de travail. Aujourd’hui, tout est régularisé. J’ai tout bien reçu administrativement.” Elle pourra donc bien continuer à travailler en France.

Autre bonne nouvelle pour ses fans : la chanteuse est en train de travailler sur son album, où il y aura une touche malgache.

