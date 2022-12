”The Wheel” : Quel est ce nouveau jeu qui débarque sur TF1 ?

Nouveauté sur TF1 ! Dans un communiqué, la chaîne française a annoncé l’arrivée prochaine de The Wheel, un jeu télévisé familial qui a fait ses preuves sur BBC1 au Royaume-Uni où il rassemble jusqu’à 6 millions de téléspectateurs chaque soir. Un succès qui dure depuis trois saisons outre-manche. Comme le précise TF1, “THE WHEEL est le meilleur lancement d’un jeu en prime time depuis 2011 sur BBC1.” Fort de son succès, le divertissement a été adapté en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède. Le format se retrouvera également bientôt en Espagne, en Finlande et aux Etats-Unis sur NBC.