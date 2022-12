"Arrêtez avec l’auto-tune": l’album de Noël de la nouvelle promo de la Star Ac' agace déjà les internautes

Sur ce disque, on retrouve donc plusieurs reprises emblématiques de chansons de Noël interprétés par les candidats : du Alléluia chanté par la gagnante Anisha (morceau qui lui avait porté chance lors de la finale du 26 novembre dernier) au Douce nuit par Paola en passant par le All I Want for Christmas Is You par Tiana, Léa et Cenzo, Last Christmas par Stan, Chris, Cenzo ou encore Noël Ensemble, chantée par l’intégralité du casting. Même Amisse, le premier éliminé de cette nouvelle version de la Star Ac' donne de la voix dans cet hymne de Noël.

Si la nouvelle réjouit les fans du télécrochet de TF1, plusieurs dénoncent déjà l’usage abusif de l’autotune -ce fameux logiciel qui corrige la voix (souvent utilisée par les rappeurs)- en découvrant les premiers extraits. Certains crient même au scandale. “Vous avez des talents avec de belles voix. Ils n’ont pas besoin d’autant d’autotune. Parfois, on ne reconnaît plus du tout leur timbre”, peut-on lire parmi les commentaires. “J’espère que pour l’album d’Anisha ils ne mettront pas autant d’autotune, c’est dommage”, “Arrêtez avec l’auto-tune, please !”.