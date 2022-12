Cette année, un nouveau rythme est donné au concours avec une saison plus courte qu’à l’accoutumée. Un thème dynamisera chaque épisode. Parmi eux, « révolutionner la street food », « les plats de l’enfance », « Méfiez vous des apparences », « 24 heures dans la peau d’un palace » ou encore « est-il possible de manger gastronomique et économique? ».

Grand changement cette année, la boîte noire deviendra la boîte blanche, une épreuve où les cinq sens seront utilisés. L’épreuve de la dernière chance a, elle, été supprimée au profit d’une deuxième épreuve éliminatoire.

Absence d’Hélène Darroze

Les téléspectateurs remarqueront l’absence d’Helene Darroze, figure marquante du concours. La cheffe étoilée ne sera toutefois pas bien loin. Pour laisser la chance à ses confrères, Paul Pairet, Glenn Viel et Philippe Etchebest, de remporter Top chef avec un candidat, celle qui a gagné le concours trois saisons d’affilée a décidé de ne pas avoir de brigade cette année. En parallèle du concours, elle organisera chaque semaine en secret des duels avec les candidats éliminés, à l’image de la cuisine secrète du Meilleur Patissier. Celui qui arrivera à tirer son épingle du jeu réintégrera le concours en quart de finale en tant qu’unique membre de la brigade rouge.