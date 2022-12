Même en France, la mise en scène princière ne plaît pas. Le spécialiste des questions royales, Stéphane Bern, n’a pas mâché ses mots dans une interview pour Ouest-France.

Thomas de Bergeyck sur "Harry & Meghan": "Une série d’une grande sincérité"

”Aujourd’hui, les enfants royaux se prennent plus pour des stars que pour des princes et princesses, a fustigé l’animateur français. Le risque qu’ils encourent c’est d’être emportés, comme Meghan et Harry. C’est-à-dire qu’il n’y a plus de limite, il y a là le phénomène de Netflix, la sortie des mémoires de Harry, le 10 janvier, ça ne va jamais finir…”

”C’est horrible pour eux, ils ont fait tout ça pour qu’on les laisse tranquilles, mais en même temps ils font tout pour qu’on ne les lâche pas, c’est un jeu terrifiant. Si vous voulez partir et qu’on vous laisse tranquille, vous entrez dans l’anonymat”, a encore tranché l’expert.

”Harry&Meghan” (Netflix) suscite l’inquiétude dans la famille royale britannique : une réunion de crise entre Charles et William