”Je me suis rappelé que j’étais chauve” : l’incroyable coup de comm' de Kyan Khojandi

Je crois que Kyan Khojandi a changé un truc, mais je n’arrive pas a voir quoi… #Quotidien pic.twitter.com/TlD9rKYfwJ — Pierre Bonneyrat (@PierreBonneyrat) December 6, 2022

Dimanche soir, Kyan Khojandi a publié une vidéo dans laquelle il explique les raisons de son nouveau look… qui sont en réalité purement marketing. “Je me suis demandé récemment comment faire pour attirer l’attention des gens. Et je me suis rappelé que j’étais chauve. Je me suis demandé ce qu’il se passerait si du jour au lendemain, sans en parler à personne, je me pointais avec des cheveux “, raconte-t-il.

”Et là, le strike”

L’acteur s’est ainsi fait poser une prothèse sur mesure dans un salon de coiffure, avant de contacter les producteurs de “Quotidien” et “Clique” pour les mettre dans la confidence. Il était convenu qu’aucun des chroniqueurs n’interroge l’humoriste sur ses cheveux, afin de faire comme si de rien n’était et continuer à alimenter le mystère. Pari réussi : “Et là, le strike : les tweets, les gens se sont lâchés dans les commentaires, les stories […]”, s’est réjoui Kyan Khojandi, qui explique avoir reçu des remarques tant positives que négatives. “Conclusion, quand j’ai pas de cheveux, j’ai des gens qui me le font remarquer, quand j’ai des cheveux, j’ai des gens qui me le font remarquer”, précise-t-il.

Au-delà de l’aspect promotionnel de la blague, l’humoriste a également profité de sa vidéo pour expliquer ses difficultés à accepter sa calvitie il y a quelques années. Il alerte également les internautes sur l'”impact psychologique” que peuvent avoir de telles moqueries.

Kyan Khojandi pousse le gag encore plus loin, puisqu’il se refuse à dire s’il va ou non garder cette prothèse dans le futur et invite les curieux à venir voir son nouveau spectacle “Une Bonne Soirée” afin d’avoir la réponse. Le rendez-vous est pris.