Surprise : un nouvel an avec Florent Pagny sur TF1

Alors qu’il se bat contre un cancer du poumon depuis presque un an (le 25 janvier 2022), Florent Pagny avait été obligé d’annuler sa tournée célébrant son 60e anniversaire. Pour rappel, l’interprète de Savoir aimer avait cependant tenu à honorer jusqu’à la finale son contrat de coach sur la saison 11 de The Voice remporté par son talent Nour. Depuis, le chanteur s'était retiré et subissait de lourds traitements mais donnait de ses nouvelles par personnes interposées. A commencer par Kendji Girac rassurant les fans qu’il était guéri de son cancer et était en forme. Et voilà maintenant que TF1 vient d’annoncer la diffusion d’un documentaire baptisé Florent Pagny, un homme libre. Ce sera le dimanche 1er janvier à 13h40 pour un docu entre échecs, combat contre la maladie et kyrielle d’anecdotes (sa rencontre avec Johnny, la future star qui était témoin de son mariage, etc.) et de révélations grâce aux témoignages rares de sa famille. De son épouse à sa sœur en passant par ses amis proches comme Patrick Bruel, Kad Mérad ou encore Pascal Obispo. TF1 promet également un beau cadeau à la fin du documentaire. “Florent Pagny, en personne, réserve même une surprise aux téléspectateurs, sous la forme d’un petit message 'exclusif'”. Un retour sur scène ?