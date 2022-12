”C’était terrifiant de voir mon frère me hurler dessus” : Harry parle de ses relations tendues avec son frère William

Meghan a pensé au suicide

Le couple enchaîne sorties officielles. Meghan Markle évoque notamment une sortie avec Elizabeth II avec qui elle entretient une bonne relation.” Dans la voiture, elle avait un plaid qu’elle mettait sur ses genoux et sur les miens”, déclare Meghan Markle qui ajoute s’être “sentie en famille”. Après un déplacement en Australie, leur notoriété monte crescendo. À partir de là, tout se dégrade… “Je ne sais pas ce qu’il s’est passé après…”, confie Meghan Markle qui a commencé à souffrir davantage de l’acharnement des médias et des fausses informations délivrées par la presse people. Son mal-être était tel que la duchesse de Sussex avoue avoir pensé au suicide. “Je me suis dit que tout ça s’arrêterait si je n’étais plus là. Le plus effrayant, c’est que tout ça était très clair dans ma tête”, confie la principale intéressée. Un moment lors duquel Harry regrette de ne pas avoir été plus présent.

Une réunion qui tourne mal

Harry évoque certaines jalousies au sein de la monarchie. Notamment celle de son frère William, dont le nom n’apparaissait pratiquement pas dans la première partie de la série documentaire. “Le souci, c’est que quand quelqu’un censé occuper un second rôle vole en fait la vedette ou fait mieux le job que celui qui est né pour le faire… Ça contrarie les gens, ça bouscule l’équilibre…”, dit-il.

Plus tard dans le documentaire, lorsque le duc de Sussex évoque le moment où son épouse et lui réfléchissaient à vivre l’étranger, la fameuse réunion secrète tenue début 2020 à Sandringham est détaillée. “J’y suis allé avec la même proposition que celle rendue publique. On m’a laissé cinq options”, explique Harry avant d’ajouter avoir choisi la troisième à savoir trouver un emploi mais continuer à travailler pour soutenir la reine. “Mais, c’est clair que je n’avais pas le choix”, continue-t-il. “C’était terrifiant de voir mon frère me hurler dessus, mon père dire des choses complètement fausses et voir ma grand-mère rester silencieuse.” Finalement, “cet entretien s’est conclu sans plan d’action concret.”

La relation qu’il entretient avec son frère le pèse. “Ce qui m’attriste le plus, c’est ce fossé creusé entre mon frère et moi quand il a pris le parti de l’institution, dit-il. Dans un sens, je le comprends, son héritage est ancré en lui. Il est en partie responsable de la survie et de la continuité de la monarchie.”

La sortie d’un communiqué démentant le contenu d’un article révélant que William avait poussé Harry et Meghan vers la sortie vient jeter de l’huile sur le feu. “Personne ne m’avait demandé l’autorisation de joindre mon nom à ce communiqué, réagit le duc de Sussex avant d’ajouter : “En moins de quatre heures, ils n’ont pas hésité à mentir pour protéger mon frère mais en trois ans, ils n’ont jamais voulu rétablir la vérité pour nous défendre (Meghan et lui, Ndlr).”

”Une fausse couche à cause des actions du Daily Mail”

Face aux attaques incessantes du Daily Mail et à la divulgation de la lettre qu’elle avait écrite à son père, Meghan Markle poursuit le tabloïd en justice. Ce dernier continue toutefois à multiplier ses attaques envers l’épouse d’Harry. Selon ce dernier, l’acharnement des médias et en particulier du Daily Mail a été la cause de la perte de leur deuxième bébé, en juillet 2020. “Je pense que si ma femme a fait une fausse couche, c’est à cause des actions du Daily Mail”, explique le fils de Lady Di. “C’était une grande source de stress pour elle. Elle ne dormait presque pas alors qu’elle était enceinte de plusieurs semaines.” Au final, Meghan Markle a remporté son face-à-face avec le groupe de presse.

La famille s’est toutefois agrandie un an plus tard lors de la naissance de Lilibet, sœur d’Archie qui, selon Harry, ressemblerait très fort à sa mère, Lady Di.

Le sixième et dernier épisode de la mini-série se termine par des images plus positives de leur quotidien où on les retrouve entourés de leurs enfants. Heureux d’avoir “réussi à traverser la tempête” ensemble, ils restent confiants pour l’avenir parce que, comme Meghan le répète, “l’amour gagne toujours”.