Tricheries dans Koh-Lanta: "J’ai mangé du couscous" révèle Laurent Maistret (VIDEO)

Candidat emblématique de Koh-Lanta (gagnant en 2014) et finaliste de la saison de la triche, Laurent Maistret s'est enfin confié sur la nourriture reçue par certains aventuriers lors de la saison de légende et "all stars" du jeu de survie de TF1. Il n'y avait pas que du couscous...