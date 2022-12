Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

L’émission présentée par Nagui n’a pas connu une histoire tranquille et a su se renouveler pour rester au top.

”N’oubliez pas les paroles” fête ses 15 ans, contre vents et marées

C’était il y a 15 ans jour pour jour. Le 15 décembre 2007, Nagui débarque sur l’antenne de France 2 avec une nouvelle émission : N’oubliez pas les paroles. Un concept déniché sur Fox (Don’t Forget the Lyrics) et raflé au nez et à la barbe d’Endemol – géant mondial du divertissement – lors du Mipcom de Cannes cette année-là....